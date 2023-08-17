Рига - Твенте 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Сконто (Рига, Латвия), вместимость: 10007
17 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рига - Твенте, которое состоится 17 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сконто (Рига, Латвия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рига
Рига, Латвия
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
История личных встреч
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|13.08.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 26-й тур
|1 : 0
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|06.08.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 25-й тур
|1 : 5
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 1 ДВ
|30.07.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 24-й тур
|3 : 0
|13.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 4
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1 ДВ
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|11.06.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал. 2-й матч
|1 : 0