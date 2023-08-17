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Рига - Твенте 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Сконто (Рига, Латвия), вместимость: 10007
17 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Рига
Твенте

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рига - Твенте, которое состоится 17 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сконто (Рига, Латвия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рига
Рига, Латвия
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
История личных встреч
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчТвенте2 : 0Рига
13.08.2023Латвия - Высшая лигаВысшая лига. 26-й турРига1 : 0
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчТвенте2 : 0Рига
06.08.2023Латвия - Высшая лигаВысшая лига. 25-й тур1 : 5Рига
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матчРига3 : 1 ДВ
30.07.2023Латвия - Высшая лигаВысшая лига. 24-й турРига3 : 0
13.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й тур1 : 4Твенте
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчТвенте2 : 0Рига
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 1 ДВТвенте
27.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матчТвенте1 : 0
11.06.2023Нидерланды - ЭредивизияПлей-офф за Лигу конференций. Финал. 2-й матчТвенте1 : 0

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