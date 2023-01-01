Линкольн - Балкани 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Виктория (Гибралтар, Гибралтар), вместимость: 5000
17 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Линкольн - Балкани, которое состоится 17 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Виктория (Гибралтар, Гибралтар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
Балкани
Сува-Река, Косово
Главные тренеры
|Хави Муньос
|Илир Дая
История личных встреч
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|19.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 0
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|26.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1
|21.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 4
|25.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|19.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 0
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0