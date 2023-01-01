01:22 ()
Онлайн трансляции
Четверг 17 августа
Свернуть список

Линкольн - Балкани 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Виктория (Гибралтар, Гибралтар), вместимость: 5000
17 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Линкольн
Балкани

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Линкольн - Балкани, которое состоится 17 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Виктория (Гибралтар, Гибралтар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
Балкани
Сува-Река, Косово
Главные тренеры
ИспанияХави Муньос
АлбанияИлир Дая
История личных встреч
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчБалкани2 : 0Линкольн
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчБалкани2 : 0Линкольн
19.07.2023Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 2-й матч4 : 0Линкольн
11.07.2023Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 1-й матчЛинкольн1 : 2
26.07.2022Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матчЛинкольн0 : 1
21.07.2022Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матч2 : 0Линкольн
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчБалкани2 : 0Линкольн
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 4Балкани
25.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матчБалкани3 : 0
19.07.2023Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 2-й матч4 : 0Балкани
11.07.2023Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 1-й матчБалкани2 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close