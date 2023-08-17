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АПОЭЛ - Дила 17 Августа прямая трансляция

17 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
АПОЭЛ
Дила

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АПОЭЛ - Дила, которое состоится 17 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АПОЭЛ
Никосия, Кипр
Дила
Гори, Грузия
История личных встреч
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчДила0 : 2АПОЭЛ
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчДила0 : 2АПОЭЛ
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 2АПОЭЛ
27.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матчАПОЭЛ2 : 1
27.05.2023Кипр - Первый дивизионПлей-офф чемпионов. 36-й турАПОЭЛ4 : 3
21.05.2023Кипр - Первый дивизионПлей-офф чемпионов. 35-й тур3 : 2АПОЭЛ
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчДила0 : 2АПОЭЛ
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матчДила3 : 1
27.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матч2 : 1Дила
20.07.2023Лига конференций1-й квалификационный раунд. 2-й матчДила2 : 0
13.07.2023Лига конференций1-й квалификационный раунд. 1-й матч2 : 1Дила

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