Маккаби Т-А - АЕК Ларнака 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Блумфилд (Тель-Авив, Израиль), вместимость: 29400
17 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Маккаби Т-А - АЕК Ларнака, которое состоится 17 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Блумфилд (Тель-Авив, Израиль). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
АЕК Ларнака
Ларнака, Кипр
Главные тренеры
|Хосе Луис Ольтра
История личных встреч
|09.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|09.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|20.05.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|1 : 2
|15.05.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|3 : 0
|09.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|02.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 3
|28.05.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|0 : 2
|21.05.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|1 : 1