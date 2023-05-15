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Четверг 17 августа
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Маккаби Т-А - АЕК Ларнака 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Блумфилд (Тель-Авив, Израиль), вместимость: 29400
17 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Маккаби Т-А
АЕК Ларнака

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Маккаби Т-А - АЕК Ларнака, которое состоится 17 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Блумфилд (Тель-Авив, Израиль). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
АЕК Ларнака
Ларнака, Кипр
Главные тренеры
ИспанияХосе Луис Ольтра
История личных встреч
09.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчАЕК Ларнака1 : 1Маккаби Т-А
09.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчАЕК Ларнака1 : 1Маккаби Т-А
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч0 : 2Маккаби Т-А
27.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матчМаккаби Т-А3 : 0
20.05.2023Израиль - Премьер-лигаПлей-офф чемпионов. 36-й тур1 : 2Маккаби Т-А
15.05.2023Израиль - Премьер-лигаПлей-офф чемпионов. 35-й турМаккаби Т-А3 : 0
09.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчАЕК Ларнака1 : 1Маккаби Т-А
02.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матчАЕК Ларнака1 : 1
27.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матч2 : 3АЕК Ларнака
28.05.2023Кипр - Первый дивизионПлей-офф чемпионов. 36-й тур0 : 2АЕК Ларнака
21.05.2023Кипр - Первый дивизионПлей-офф чемпионов. 35-й турАЕК Ларнака1 : 1

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