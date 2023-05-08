Динамо Киев - Арис 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Гиулешти - Валентин Станеску (Бухарест, Румыния), вместимость: 19100
17 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо К - Арис, которое состоится 17 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Гиулешти - Валентин Станеску (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо К
Киев, Украина
Арис
Салоники, Греция
Главные тренеры
|Мирча Луческу
|Апостолос Терзис
История личных встреч
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|04.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 4
|30.07.2023
|Украина - Премьер-лига
|1-й тур
|4 : 1
|04.06.2023
|Украина - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|29.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 0
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|14.05.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|1 : 1
|08.05.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|1 : 2