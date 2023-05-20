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Мидтьюлланн - Омония 17 Августа прямая трансляция

Стадион: МСХ Арена (Хернинг, Дания), вместимость: 11800
17 Августа 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Мидтьюлланн
Омония

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидтьюлланн - Омония, которое состоится 17 Августа 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: МСХ Арена (Хернинг, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Омония
Никосия, Кипр
1ДанияврЙонас Лёссль
14ДаниязщХенрик Далсгор
73Бразилиязщ Жуниньо
26КолумбиязщПабло Ортис
44ДаниязщНиколас Дюр
24ДанияпзОливер Сёренсен
37ШвецияпзАрмин Гигович
8ШвецияпзКристоффер Олссон
58ТурцияпзАраль Шимшир
17Гвинея-Бисаунп Franculino
10Южная КореянпЧхо Кю Сун
40Бразилиявр Фабиано
3УэльсзщАдам Мэтьюз
22ВенгриязщАдам Ланг
5МализщСену Кулибали
17ЧехиязщЯн Лецьякс
21СербияпзВелько Шимич
19Коморские островапзФуад Баширу
8Гвинея-БисаупзМорету Кассаман
7Кабо-ВердепзWilly Semedo
90УкраинанпРоман Безус
9КипрнпАндроникос Какулис
Главные тренеры
ДанияТомас Томасберг
История личных встреч
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчОмония1 : 0Мидтьюлланн
13.08.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 4-й тур1 : 2Мидтьюлланн
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчОмония1 : 0Мидтьюлланн
06.08.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 3-й тур4 : 1Мидтьюлланн
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч2 : 1 ДВМидтьюлланн
30.07.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 2-й турМидтьюлланн2 : 0
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчОмония1 : 0Мидтьюлланн
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матчОмония4 : 1
27.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матч2 : 3Омония
28.05.2023Кипр - Первый дивизионПлей-офф чемпионов. 36-й турОмония0 : 2
20.05.2023Кипр - Первый дивизионПлей-офф чемпионов. 35-й тур1 : 0Омония

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