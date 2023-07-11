01:23 ()
Онлайн трансляции
Четверг 17 августа
Свернуть список

Ференцварош - Хамрун Спартанс 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия), вместимость: 23700
17 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ференцварош
Хамрун Спартанс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ференцварош - Хамрун Спартанс, которое состоится 17 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Хамрун Спартанс
Хамрун, Мальта
Главные тренеры
ВенгрияЧаба Мате
ИталияЛучано Дзаури
История личных встреч
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчХамрун Спартанс1 : 6Ференцварош
13.08.2023Венгрия - OTP Банк Лига3-й турФеренцварош1 : 2
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчХамрун Спартанс1 : 6Ференцварош
06.08.2023Венгрия - OTP Банк Лига2-й тур3 : 5Ференцварош
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч0 : 2Ференцварош
27.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матчФеренцварош4 : 0
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчХамрун Спартанс1 : 6Ференцварош
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч0 : 1Хамрун Спартанс
25.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матчХамрун Спартанс2 : 1
18.07.2023Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 2-й матч2 : 1Хамрун Спартанс
11.07.2023Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 1-й матчХамрун Спартанс0 : 4

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close