Ференцварош - Хамрун Спартанс 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия), вместимость: 23700
17 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ференцварош - Хамрун Спартанс, которое состоится 17 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Хамрун Спартанс
Хамрун, Мальта
Главные тренеры
|Чаба Мате
|Лучано Дзаури
История личных встреч
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 6
|13.08.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|3-й тур
|1 : 2
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 6
|06.08.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|2-й тур
|3 : 5
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|4 : 0
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 6
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1
|25.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 4