Осиек - Адана Демирспор 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Опус-Арена (Осиек, Хорватия), вместимость: 13000
17 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осиек - Адана Демирспор, которое состоится 17 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Опус-Арена (Осиек, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осиек
Осиек, Хорватия
Адана Демирспор
Адана, Турция
История личных встреч
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|5 : 1
|13.08.2023
|Хорватия - Первая лига
|4-й тур
|4 : 4
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|5 : 1
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|30.07.2023
|Хорватия - Первая лига
|2-й тур
|3 : 4
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|13.08.2023
|Турция - Суперлига
|1-й тур
|2 : 1
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|5 : 1
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|07.06.2023
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|1 : 2