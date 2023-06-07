01:23 ()
Онлайн трансляции
Четверг 17 августа
Свернуть список

Осиек - Адана Демирспор 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Опус-Арена (Осиек, Хорватия), вместимость: 13000
17 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Осиек
Адана Демирспор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осиек - Адана Демирспор, которое состоится 17 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Опус-Арена (Осиек, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осиек
Осиек, Хорватия
Адана Демирспор
Адана, Турция
История личных встреч
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчАдана Демирспор5 : 1Осиек
13.08.2023Хорватия - Первая лига4-й тур4 : 4Осиек
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчАдана Демирспор5 : 1Осиек
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 2Осиек
30.07.2023Хорватия - Первая лига2-й тур3 : 4Осиек
27.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матчОсиек1 : 0
13.08.2023Турция - Суперлига1-й турАдана Демирспор2 : 1
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчАдана Демирспор5 : 1Осиек
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матчАдана Демирспор2 : 1
27.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матч1 : 1Адана Демирспор
07.06.2023Турция - Суперлига38-й тур1 : 2Адана Демирспор

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close