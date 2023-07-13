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Гзира Юнайтед - Виктория Пльзень 17 Августа прямая трансляция

17 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Гзира Юнайтед
Виктория Пльзень

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гзира Юнайтед - Виктория Пльзень, которое состоится 17 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гзира Юнайтед
Гзира, Мальта
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Главные тренеры
ЧехияМирослав Коубек
ЧехияМирослав Коубек
История личных встреч
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчВиктория Пльзень4 : 0Гзира Юнайтед
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчВиктория Пльзень4 : 0Гзира Юнайтед
02.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч2 : 1Гзира Юнайтед
27.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матчГзира Юнайтед2 : 0
20.07.2023Лига конференций1-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 1 13 : 14Гзира Юнайтед
13.07.2023Лига конференций1-й квалификационный раунд. 1-й матчГзира Юнайтед2 : 2
13.08.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 4-й тур2 : 5Виктория Пльзень
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчВиктория Пльзень4 : 0Гзира Юнайтед
06.08.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 3-й турВиктория Пльзень3 : 1
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 2Виктория Пльзень
30.07.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 2-й турВиктория Пльзень1 : 1

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