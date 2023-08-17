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Неман - Целе 17 Августа прямая трансляция

17 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Неман
Целе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Целе, которое состоится 17 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно, Беларусь
Целе
Целе, Словения
Главные тренеры
БеларусьИгорь Николаевич Ковалевич
ИспанияАльберт Риера
История личных встреч
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчЦеле1 : 0Неман
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчЦеле1 : 0Неман
01.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч0 : 0Неман
26.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матчНеман2 : 0
20.07.2023Лига конференций1-й квалификационный раунд. 2-й матчНеман1 : 1
13.07.2023Лига конференций1-й квалификационный раунд. 1-й матч1 : 2Неман
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчЦеле1 : 0Неман
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч0 : 1 2 : 4Целе
27.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матчЦеле3 : 4
22.01.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчи1 : 1Целе
11.07.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчи1 : 0Целе

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