Неман - Целе 17 Августа прямая трансляция
17 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Целе, которое состоится 17 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Неман
Гродно, Беларусь
Целе
Целе, Словения
Главные тренеры
|Игорь Николаевич Ковалевич
|Альберт Риера
История личных встреч
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|01.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0
|26.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1 2 : 4
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 4
|22.01.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|11.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 0