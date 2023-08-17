ПАОК - Хайдук 17 Августа прямая трансляция
17 Августа 2023 года в 20:30 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПАОК - Хайдук, которое состоится 17 Августа 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПАОК
Салоники, Греция
Хайдук
Сплит, Хорватия
Главные тренеры
|Рэзван Луческу
История личных встреч
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 4
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|14.05.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|0 : 1
|08.05.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|0 : 2
|13.08.2023
|Хорватия - Первая лига
|4-й тур
|3 : 0
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|30.07.2023
|Хорватия - Первая лига
|2-й тур
|1 : 0
|21.07.2023
|Хорватия - Первая лига
|1-й тур
|1 : 2
|28.05.2023
|Хорватия - Первая лига
|36-й тур
|3 : 0