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ПАОК - Хайдук 17 Августа прямая трансляция

17 Августа 2023 года в 20:30 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
ПАОК
Хайдук

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПАОК - Хайдук, которое состоится 17 Августа 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПАОК
Салоники, Греция
Хайдук
Сплит, Хорватия
Главные тренеры
РумынияРэзван Луческу
История личных встреч
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчХайдук0 : 0ПАОК
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчХайдук0 : 0ПАОК
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 4ПАОК
27.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матчПАОК0 : 0
14.05.2023Греция - СуперлигаПлей-офф чемпионов. 36-й турПАОК0 : 1
08.05.2023Греция - СуперлигаПлей-офф чемпионов. 35-й тур0 : 2ПАОК
13.08.2023Хорватия - Первая лига4-й турХайдук3 : 0
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчХайдук0 : 0ПАОК
30.07.2023Хорватия - Первая лига2-й турХайдук1 : 0
21.07.2023Хорватия - Первая лига1-й тур1 : 2Хайдук
28.05.2023Хорватия - Первая лига36-й турХайдук3 : 0

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