Свифт Эсперанж - Струга 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург), вместимость: 9386
17 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Свифт Эсперанж - Струга, которое состоится 17 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Свифт Эсперанж
Эсперанж, Люксембург
Струга
Струга, Северная Македония
Главные тренеры
|Карлуш Мануэл Фангейру Суареш
|Шпетим Дуро
История личных встреч
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 1
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 1
|01.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 2
|25.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|19.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|12.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 1
|01.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 4
|26.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0