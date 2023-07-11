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Четверг 17 августа
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Свифт Эсперанж - Струга 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург), вместимость: 9386
17 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Свифт Эсперанж
Струга

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Свифт Эсперанж - Струга, которое состоится 17 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Свифт Эсперанж
Эсперанж, Люксембург
Струга
Струга, Северная Македония
Главные тренеры
ПортугалияКарлуш Мануэл Фангейру Суареш
АлбанияШпетим Дуро
История личных встреч
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчСтруга3 : 1Свифт Эсперанж
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчСтруга3 : 1Свифт Эсперанж
01.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матчСвифт Эсперанж3 : 2
25.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матч1 : 1Свифт Эсперанж
19.07.2023Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 2-й матчСвифт Эсперанж0 : 2
12.07.2023Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 1-й матч1 : 1Свифт Эсперанж
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчСтруга3 : 1Свифт Эсперанж
01.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч3 : 4Струга
26.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матчСтруга1 : 0
18.07.2023Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 2-й матчСтруга1 : 2
11.07.2023Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 1-й матч0 : 0Струга

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