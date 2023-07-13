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Акюрейри - Брюгге 17 Августа прямая трансляция

17 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Акюрейри
Брюгге

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акюрейри - Брюгге, которое состоится 17 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акюрейри
Акюрейри, Исландия
Брюгге
Брюгге, Бельгия
История личных встреч
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчБрюгге5 : 1Акюрейри
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчБрюгге5 : 1Акюрейри
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч2 : 2Акюрейри
27.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матчАкюрейри3 : 1
20.07.2023Лига конференций1-й квалификационный раунд. 2-й матч0 : 2Акюрейри
13.07.2023Лига конференций1-й квалификационный раунд. 1-й матчАкюрейри2 : 0
13.08.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 3-й тур0 : 5Брюгге
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчБрюгге5 : 1Акюрейри
06.08.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 2-й тур0 : 1Брюгге
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 0Брюгге
30.07.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 1-й турБрюгге1 : 1

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