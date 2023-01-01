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Спартак Тр - Лех П 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Антон Малатински (Трнава, Словакия), вместимость: 18448
17 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Спартак Тр
Лех П

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак Тр - Лех П, которое состоится 17 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Антон Малатински (Трнава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак Тр
Трнава, Словакия
Лех П
Познань, Польша
Главные тренеры
НидерландыДжон ван ден Бром
История личных встреч
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчЛех П2 : 1Спартак Тр
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчЛех П2 : 1Спартак Тр
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матчСпартак Тр4 : 1
27.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матч1 : 1Спартак Тр
11.08.2022Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 0Спартак Тр
04.08.2022Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчСпартак Тр0 : 2
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчЛех П2 : 1Спартак Тр
06.08.2023Польша - Экстракласса3-й тур1 : 1Лех П
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 2Лех П
30.07.2023Польша - Экстракласса2-й турЛех П2 : 0
27.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матчЛех П3 : 1

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