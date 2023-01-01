Спартак Тр - Лех П 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Антон Малатински (Трнава, Словакия), вместимость: 18448
17 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак Тр - Лех П, которое состоится 17 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Антон Малатински (Трнава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак Тр
Трнава, Словакия
Лех П
Познань, Польша
Главные тренеры
|Джон ван ден Бром
История личных встреч
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 1
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|11.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|04.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|06.08.2023
|Польша - Экстракласса
|3-й тур
|1 : 1
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|30.07.2023
|Польша - Экстракласса
|2-й тур
|2 : 0
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 1