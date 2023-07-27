Люцерн - Хайберниан 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Свисспорарена (Люцерн, Швейцария), вместимость: 17800
17 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Люцерн - Хайберниан, которое состоится 17 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Свисспорарена (Люцерн, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Люцерн
Люцерн, Швейцария
Хайберниан
Эдинбург, Шотландия
История личных встреч
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 1
|13.08.2023
|Швейцария - Суперлига
|4-й тур
|1 : 1
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 1
|06.08.2023
|Швейцария - Суперлига
|3-й тур
|2 : 1
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|30.07.2023
|Швейцария - Суперлига
|2-й тур
|2 : 1
|13.08.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 2-й тур
|2 : 1
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 1
|06.08.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 1-й тур
|2 : 3
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|6 : 1
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1