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Люцерн - Хайберниан 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Свисспорарена (Люцерн, Швейцария), вместимость: 17800
17 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Люцерн
Хайберниан

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Люцерн - Хайберниан, которое состоится 17 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Свисспорарена (Люцерн, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Люцерн
Люцерн, Швейцария
Хайберниан
Эдинбург, Шотландия
История личных встреч
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчХайберниан3 : 1Люцерн
13.08.2023Швейцария - Суперлига4-й турЛюцерн1 : 1
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчХайберниан3 : 1Люцерн
06.08.2023Швейцария - Суперлига3-й тур2 : 1Люцерн
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матчЛюцерн1 : 1
30.07.2023Швейцария - Суперлига2-й турЛюцерн2 : 1
13.08.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 2-й тур2 : 1Хайберниан
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчХайберниан3 : 1Люцерн
06.08.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 1-й турХайберниан2 : 3
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матчХайберниан6 : 1
27.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матч2 : 1Хайберниан

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