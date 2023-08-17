Бранн - Арока 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Бранн (Берген, Норвегия), вместимость: 17824
17 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бранн - Арока, которое состоится 17 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Бранн (Берген, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бранн
Берген, Норвегия
Арока
Арока, Португалия
История личных встреч
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|06.08.2023
|Норвегия - Элитсерия
|17-й тур
|0 : 2
|30.07.2023
|Норвегия - Элитсерия
|16-й тур
|0 : 2
|23.07.2023
|Норвегия - Элитсерия
|15-й тур
|3 : 1
|16.07.2023
|Норвегия - Элитсерия
|14-й тур
|1 : 0
|13.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|4 : 3
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|0 : 2
|20.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 0
|15.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 0