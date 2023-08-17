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Бранн - Арока 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Бранн (Берген, Норвегия), вместимость: 17824
17 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Бранн
Арока

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бранн - Арока, которое состоится 17 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Бранн (Берген, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бранн
Берген, Норвегия
Арока
Арока, Португалия
История личных встреч
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчАрока2 : 1Бранн
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчАрока2 : 1Бранн
06.08.2023Норвегия - Элитсерия17-й тур0 : 2Бранн
30.07.2023Норвегия - Элитсерия16-й турБранн0 : 2
23.07.2023Норвегия - Элитсерия15-й тур3 : 1Бранн
16.07.2023Норвегия - Элитсерия14-й турБранн1 : 0
13.08.2023Португалия - Примейра1-й турАрока4 : 3
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчАрока2 : 1Бранн
27.05.2023Португалия - Примейра34-й тур0 : 2Арока
20.05.2023Португалия - Примейра33-й турАрока1 : 0
15.05.2023Португалия - Примейра32-й тур2 : 0Арока

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