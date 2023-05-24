Хартс - Русенборг 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Тайнкастл (Эдинбург, Шотландия), вместимость: 17420
17 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хартс - Русенборг, которое состоится 17 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Тайнкастл (Эдинбург, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хартс
Эдинбург, Шотландия
Русенборг
Тронхейм, Норвегия
История личных встреч
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|13.08.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 2-й тур
|0 : 0
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|05.08.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 1-й тур
|0 : 2
|27.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 38-й тур
|1 : 1
|24.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 37-й тур
|2 : 2
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|06.08.2023
|Норвегия - Элитсерия
|17-й тур
|1 : 2
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 2 ДВ
|30.07.2023
|Норвегия - Элитсерия
|16-й тур
|3 : 2
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2