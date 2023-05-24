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Хартс - Русенборг 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Тайнкастл (Эдинбург, Шотландия), вместимость: 17420
17 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Хартс
Русенборг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хартс - Русенборг, которое состоится 17 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Тайнкастл (Эдинбург, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хартс
Эдинбург, Шотландия
Русенборг
Тронхейм, Норвегия
История личных встреч
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчРусенборг2 : 1Хартс
13.08.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 2-й турХартс0 : 0
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчРусенборг2 : 1Хартс
05.08.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 1-й тур0 : 2Хартс
27.05.2023Шотландия - Премьер-лигаПлей-офф чемпионов. 38-й турХартс1 : 1
24.05.2023Шотландия - Премьер-лигаПлей-офф чемпионов. 37-й тур2 : 2Хартс
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчРусенборг2 : 1Хартс
06.08.2023Норвегия - Элитсерия17-й тур1 : 2Русенборг
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матчРусенборг3 : 2 ДВ
30.07.2023Норвегия - Элитсерия16-й турРусенборг3 : 2
27.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матч2 : 2Русенборг

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