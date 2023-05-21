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АЗ Алкмар - Санта-Колома 17 Августа прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
17 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
АЗ Алкмар
Санта-Колома

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Санта-Колома, которое состоится 17 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Санта-Колома
Санта-Колома, Андорра
Главные тренеры
НидерландыПаскаль Янсен
История личных встреч
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчСанта-Колома0 : 1АЗ Алкмар
13.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й турАЗ Алкмар5 : 1
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчСанта-Колома0 : 1АЗ Алкмар
05.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиАЗ Алкмар1 : 0
28.05.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турАЗ Алкмар1 : 2
21.05.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й тур0 : 3АЗ Алкмар
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчСанта-Колома0 : 1АЗ Алкмар
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матчСанта-Колома3 : 0 ДВ
27.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матч2 : 0Санта-Колома
20.07.2023Лига конференций1-й квалификационный раунд. 2-й матчСанта-Колома2 : 0 ДВ
13.07.2023Лига конференций1-й квалификационный раунд. 1-й матч1 : 1Санта-Колома

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