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Марибор - Фенербахче 17 Августа прямая трансляция

17 Августа 2023 года в 21:15 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Марибор
Фенербахче

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марибор - Фенербахче, которое состоится 17 Августа 2023 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марибор
Марибор, Словения
Фенербахче
Стамбул, Турция
Главные тренеры
ПортугалияЖорже Фернанду Пинейру де Жезуз
История личных встреч
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчФенербахче3 : 1Марибор
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчФенербахче3 : 1Марибор
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матчМарибор4 : 3 ДВ
27.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матч1 : 1Марибор
20.07.2023Лига конференций1-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 2Марибор
13.07.2023Лига конференций1-й квалификационный раунд. 1-й матчМарибор1 : 1
13.08.2023Турция - Суперлига1-й турФенербахче2 : 1
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчФенербахче3 : 1Марибор
01.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч0 : 4Фенербахче
26.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матчФенербахче5 : 0
15.07.2023Кубок PARI Премьер0 : 1Фенербахче

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