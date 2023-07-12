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Риека - Б-36 Торсхавн 17 Августа прямая трансляция

17 Августа 2023 года в 21:15 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Риека
Б-36 Торсхавн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риека - Б-36 Торсхавн, которое состоится 17 Августа 2023 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риека
Риека, Хорватия
Б-36 Торсхавн
Торсхавн, Фарерские острова
Главные тренеры
ХорватияФаусто Будичин
Фарерские островаДан Бримсвуйк
История личных встреч
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчБ-36 Торсхавн1 : 3Риека
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчБ-36 Торсхавн1 : 3Риека
06.08.2023Хорватия - Первая лига3-й турРиека6 : 0
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матчРиека6 : 1
30.07.2023Хорватия - Первая лига2-й тур1 : 0Риека
27.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матч0 : 1Риека
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчБ-36 Торсхавн1 : 3Риека
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 1 ДВБ-36 Торсхавн
27.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матчБ-36 Торсхавн2 : 1
20.07.2023Лига конференций1-й квалификационный раунд. 2-й матч0 : 2 ДВБ-36 Торсхавн
12.07.2023Лига конференций1-й квалификационный раунд. 1-й матчБ-36 Торсхавн0 : 0

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