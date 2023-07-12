Риека - Б-36 Торсхавн 17 Августа прямая трансляция
17 Августа 2023 года в 21:15 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риека - Б-36 Торсхавн, которое состоится 17 Августа 2023 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Риека
Риека, Хорватия
Б-36 Торсхавн
Торсхавн, Фарерские острова
Главные тренеры
|Фаусто Будичин
|Дан Бримсвуйк
История личных встреч
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 3
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 3
|06.08.2023
|Хорватия - Первая лига
|3-й тур
|6 : 0
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|6 : 1
|30.07.2023
|Хорватия - Первая лига
|2-й тур
|1 : 0
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 3
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1 ДВ
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2 ДВ
|12.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0