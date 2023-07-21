Бешикташ - Нефтчи Б 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Водафон Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
17 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Нефтчи Б, которое состоится 17 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Водафон Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бешикташ
Стамбул, Турция
Нефтчи Б
Баку, Азербайджан
Главные тренеры
|Шенол Гюнеш
|Адриан Муту
История личных встреч
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 3
|14.08.2023
|Турция - Суперлига
|1-й тур
|0 : 1
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 3
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 1
|21.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|14.08.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 3
|06.08.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2