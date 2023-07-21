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Бешикташ - Нефтчи Б 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Водафон Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
17 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Бешикташ
Нефтчи Б

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Нефтчи Б, которое состоится 17 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Водафон Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бешикташ
Стамбул, Турция
Нефтчи Б
Баку, Азербайджан
Главные тренеры
ТурцияШенол Гюнеш
РумынияАдриан Муту
История личных встреч
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчНефтчи Б1 : 3Бешикташ
14.08.2023Турция - Суперлига1-й тур0 : 1Бешикташ
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчНефтчи Б1 : 3Бешикташ
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч0 : 2Бешикташ
27.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матчБешикташ3 : 1
21.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиБешикташ2 : 1
14.08.2023Азербайджан - Премьер-лига2-й турНефтчи Б1 : 1
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчНефтчи Б1 : 3Бешикташ
06.08.2023Азербайджан - Премьер-лига1-й тур1 : 0Нефтчи Б
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матчНефтчи Б2 : 0
27.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матч2 : 2Нефтчи Б

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