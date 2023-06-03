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Дебрецен - Рапид В 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Надьердеи (Дебрецен, Венгрия), вместимость: 20340
17 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Дебрецен
Рапид В

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дебрецен - Рапид В, которое состоится 17 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Надьердеи (Дебрецен, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дебрецен
Дебрецен, Венгрия
Рапид В
Вена, Австрия
Главные тренеры
СербияСрджан Благоевич
История личных встреч
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчРапид В0 : 0Дебрецен
13.08.2023Венгрия - OTP Банк Лига3-й турДебрецен1 : 0
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчРапид В0 : 0Дебрецен
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матчДебрецен1 : 2 3 : 1
31.07.2023Венгрия - OTP Банк Лига1-й турДебрецен3 : 1
27.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матч0 : 1Дебрецен
13.08.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 3-й турРапид В0 : 1
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчРапид В0 : 0Дебрецен
05.08.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 2-й турРапид В4 : 0
28.07.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 1-й тур1 : 1Рапид В
03.06.2023Австрия - БундеслигаПлей-офф чемпионов. 32-й тур2 : 1Рапид В

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