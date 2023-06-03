Дебрецен - Рапид В 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Надьердеи (Дебрецен, Венгрия), вместимость: 20340
17 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дебрецен - Рапид В, которое состоится 17 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Надьердеи (Дебрецен, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дебрецен
Дебрецен, Венгрия
Рапид В
Вена, Австрия
Главные тренеры
|Срджан Благоевич
История личных встреч
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|13.08.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|3-й тур
|1 : 0
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2 3 : 1
|31.07.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|1-й тур
|3 : 1
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|13.08.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 3-й тур
|0 : 1
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|05.08.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 2-й тур
|4 : 0
|28.07.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 1-й тур
|1 : 1
|03.06.2023
|Австрия - Бундеслига
|Плей-офф чемпионов. 32-й тур
|2 : 1