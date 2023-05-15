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Левски - Хапоэль Б-Ш 17 Августа прямая трансляция

17 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Левски
Хапоэль Б-Ш

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Левски - Хапоэль Б-Ш, которое состоится 17 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Левски
София, Болгария
Хапоэль Б-Ш
Беэр-Шева, Израиль
Главные тренеры
ИзраильЭльянив Барда
История личных встреч
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчХапоэль Б-Ш0 : 0Левски
13.08.2023Болгария - Первая лигаПервая лига. 5-й турЛевски1 : 0
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчХапоэль Б-Ш0 : 0Левски
06.08.2023Болгария - Первая лигаПервая лига. 4-й тур2 : 1Левски
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матчЛевски1 : 0
30.07.2023Болгария - Первая лигаПервая лига. 3-й турЛевски6 : 0
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчХапоэль Б-Ш0 : 0Левски
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 1Хапоэль Б-Ш
27.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матчХапоэль Б-Ш1 : 0
20.05.2023Израиль - Премьер-лигаПлей-офф чемпионов. 36-й турХапоэль Б-Ш2 : 0
15.05.2023Израиль - Премьер-лигаПлей-офф чемпионов. 35-й тур3 : 0Хапоэль Б-Ш

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