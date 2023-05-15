Левски - Хапоэль Б-Ш 17 Августа прямая трансляция
17 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Левски - Хапоэль Б-Ш, которое состоится 17 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Левски
София, Болгария
Хапоэль Б-Ш
Беэр-Шева, Израиль
Главные тренеры
|Эльянив Барда
История личных встреч
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|13.08.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 5-й тур
|1 : 0
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|06.08.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 4-й тур
|2 : 1
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|30.07.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 3-й тур
|6 : 0
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|20.05.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|2 : 0
|15.05.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|3 : 0