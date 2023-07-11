Партизани - Валмиера 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Эйр Албания (Тирана, Албания), вместимость: 22000
17 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Партизани - Валмиера, которое состоится 17 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Эйр Албания (Тирана, Албания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Партизани
Тирана, Албания
Валмиера
Валмиера, Латвия
Главные тренеры
|Зоран Зекич
|Юргис Калнс
История личных встреч
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|01.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 1
|25.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|13.08.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 26-й тур
|2 : 2
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|06.08.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 25-й тур
|2 : 1
|01.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|7 : 0
|25.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 3