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Партизани - Валмиера 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Эйр Албания (Тирана, Албания), вместимость: 22000
17 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Партизани
Валмиера

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Партизани - Валмиера, которое состоится 17 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Эйр Албания (Тирана, Албания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Партизани
Тирана, Албания
Валмиера
Валмиера, Латвия
Главные тренеры
ХорватияЗоран Зекич
ЛатвияЮргис Калнс
История личных встреч
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчВалмиера1 : 2Партизани
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчВалмиера1 : 2Партизани
01.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матчПартизани4 : 1
25.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матч0 : 1Партизани
18.07.2023Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 2-й матч2 : 0Партизани
11.07.2023Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 1-й матчПартизани1 : 1
13.08.2023Латвия - Высшая лигаВысшая лига. 26-й турВалмиера2 : 2
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчВалмиера1 : 2Партизани
06.08.2023Латвия - Высшая лигаВысшая лига. 25-й турВалмиера2 : 1
01.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матчВалмиера7 : 0
25.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матч0 : 3Валмиера

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