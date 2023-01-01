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Аустрия В - Легия 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Генерали Арена (Вена, Австрия), вместимость: 13400
17 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Аустрия В
Легия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аустрия В - Легия, которое состоится 17 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Генерали Арена (Вена, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аустрия В
Вена, Австрия
Легия
Варшава, Польша
Главные тренеры
ГерманияКоста Руньяич
История личных встреч
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчЛегия1 : 2Аустрия В
28.09.2006Кубок УЕФА1-й раунд. 2-й матчАустрия В1 : 0Легия
14.09.2006Кубок УЕФА1-й раунд. 1-й матчЛегия1 : 1Аустрия В
13.08.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 3-й тур2 : 0Аустрия В
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчЛегия1 : 2Аустрия В
06.08.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 2-й тур0 : 2Аустрия В
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 2Аустрия В
30.07.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 1-й турАустрия В0 : 3
13.08.2023Польша - Экстракласса4-й тур1 : 1Легия
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчЛегия1 : 2Аустрия В
06.08.2023Польша - Экстракласса3-й турЛегия3 : 0
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матчЛегия3 : 2
27.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матч2 : 2Легия

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