Аустрия В - Легия 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Генерали Арена (Вена, Австрия), вместимость: 13400
17 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аустрия В - Легия, которое состоится 17 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Генерали Арена (Вена, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аустрия В
Вена, Австрия
Легия
Варшава, Польша
Главные тренеры
|Коста Руньяич
История личных встреч
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|28.09.2006
|Кубок УЕФА
|1-й раунд. 2-й матч
|1 : 0
|14.09.2006
|Кубок УЕФА
|1-й раунд. 1-й матч
|1 : 1
|13.08.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 3-й тур
|2 : 0
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|06.08.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 2-й тур
|0 : 2
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|30.07.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 1-й тур
|0 : 3
|13.08.2023
|Польша - Экстракласса
|4-й тур
|1 : 1
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|06.08.2023
|Польша - Экстракласса
|3-й тур
|3 : 0
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 2
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2