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Дерри Сити - Тобол 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Таллахт (Дублин, Ирландия), вместимость: 8600
17 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Дерри Сити
Тобол

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерри Сити - Тобол, которое состоится 17 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Таллахт (Дублин, Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дерри Сити
Дерри, Северная Ирландия
Тобол
Костанай, Казахстан
Главные тренеры
Северная ИрландияРуайдри Хиггинс
История личных встреч
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчТобол1 : 0Дерри Сити
13.08.2023Ирландия - Высшая лига 202327-й турДерри Сити3 : 0
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчТобол1 : 0Дерри Сити
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч3 : 3Дерри Сити
27.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матчДерри Сити2 : 1
20.07.2023Лига конференций1-й квалификационный раунд. 2-й матчДерри Сити1 : 0
13.08.2023Казахстан - Премьер-лига19-й тур2 : 1Тобол
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчТобол1 : 0Дерри Сити
06.08.2023Казахстан - Премьер-лига18-й турТобол0 : 2
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матчТобол1 : 2
27.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матч1 : 3Тобол

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