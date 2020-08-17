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Партизан - Сабах 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Партизан (Белград, Сербия), вместимость: 32710
17 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Партизан
Сабах

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Партизан - Сабах, которое состоится 17 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Партизан (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Партизан
Белград, Сербия
Сабах
Баку, Азербайджан
История личных встреч
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчСабах2 : 0Партизан
13.08.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 3-й турПартизан2 : 1
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчСабах2 : 0Партизан
06.08.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 2-й тур0 : 2Партизан
29.07.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 1-й тур3 : 3Партизан
27.05.2023Сербия - СуперлигаПлей-офф чемпионов. 37-й турПартизан2 : 1
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчСабах2 : 0Партизан
06.08.2023Азербайджан - Премьер-лига1-й турСабах5 : 0
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матчСабах2 : 1
26.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матч0 : 2Сабах
28.05.2023Азербайджан - Премьер-лига36-й тур1 : 0Сабах

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