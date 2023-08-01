Рубин - Крылья Советов 18 Августа прямая трансляция
Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
18 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Крылья Советов, которое состоится 18 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Рашид Маматкулович Рахимов
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|12.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|12.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|28.01.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|28.06.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|14.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|5 : 0
|11.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|2 : 0
|15.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|1 : 1
|08.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|0 : 1
|04.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|15-й тур
|0 : 0
|12.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|08.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|0 : 1
|05.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 4
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|1 : 0
|12.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|09.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|0 : 1
|05.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 1
|29.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 3
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|2 : 3
Текстовая трансляция
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