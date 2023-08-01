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Рубин - Крылья Советов 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
18 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур
Рубин
Крылья Советов

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Крылья Советов, которое состоится 18 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Рубин2 : 1Крылья Советов
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Рубин0 : 1Крылья Советов
28.01.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Рубин2 : 1Крылья Советов
28.06.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Рубин3 : 1Крылья Советов
14.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Рубин5 : 0Крылья Советов
11.12.2021 Россия - Премьер-Лига 18-й тур Крылья Советов2 : 0Рубин
15.08.2021 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Рубин1 : 1Крылья Советов
08.03.2020 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Рубин0 : 1Крылья Советов
04.11.2019 Россия - Премьер-Лига 15-й тур Крылья Советов0 : 0Рубин
12.04.2019 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Крылья Советов1 : 0Рубин
12.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 3 : 0Рубин
08.08.2023 Фонбет Кубок России Группа B Рубин0 : 1
05.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Рубин1 : 4
30.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Рубин1 : 1
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа B 1 : 0Рубин
12.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 1 : 1Крылья Советов
09.08.2023 Фонбет Кубок России Группа C Крылья Советов0 : 1
05.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Крылья Советов5 : 1
29.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Крылья Советов3 : 3
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа C Крылья Советов2 : 3
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