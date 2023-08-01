Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 18 Августа прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
18 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 18 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
|1
|вр
|Мэтт Тёрнер
|24
|зщ
|Серж Орье
|30
|зщ
|Вилли Боли
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|43
|зщ
|Ола Айна
|22
|пз
|Райан Йейтс
|5
|пз
|Орель Мангала
|28
|пз
|Данило
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|20
|нп
|Бреннан Джонсон
|9
|нп
|Тайво Авонийи
|18
|вр
|Уэс Фодеринхэм
|15
|зщ
|Анель Ахмедходжич
|12
|зщ
|Джон Иган
|19
|зщ
|Джек Робинсон
|2
|зщ
|Джордж Бэлдок
|3
|зщ
|Макс Лоу
|25
|пз
|Анис Слимане
|16
|пз
|Оливер Норвуд
|8
|пз
|Густаво Хамер
|11
|нп
|Бени Траоре
|32
|нп
|Уильям Осула
Главные тренеры
|Стивен Купер
|Пол Хекингботтом
История личных встреч
|17.05.2022
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
|1 : 2 3 : 2
|14.05.2022
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|04.03.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|1 : 1
|02.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|1 : 1
|19.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|2 : 0
|03.11.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|1 : 0
|17.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|0 : 0
|30.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|2 : 1
|16.02.2014
|Кубок Англии
|1/8 финала
|3 : 1
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 2
|04.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 0
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|4 : 1
|26.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|2 : 0