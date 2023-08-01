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Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
18 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Ноттингем Форест
Шеффилд Юнайтед

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 18 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
1 США вр Мэтт Тёрнер
24 Кот-д'Ивуар зщ Серж Орье
30 Кот-д'Ивуар зщ Вилли Боли
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
43 Нигерия зщ Ола Айна
22 Англия пз Райан Йейтс
5 Бельгия пз Орель Мангала
28 Бразилия пз Данило
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
20 Уэльс нп Бреннан Джонсон
9 Нигерия нп Тайво Авонийи
18 Англия вр Уэс Фодеринхэм
15 Босния и Герцеговина зщ Анель Ахмедходжич
12 Ирландия зщ Джон Иган
19 Англия зщ Джек Робинсон
2 Греция зщ Джордж Бэлдок
3 Англия зщ Макс Лоу
25 Тунис пз Анис Слимане
16 Северная Ирландия пз Оливер Норвуд
8 Нидерланды пз Густаво Хамер
11 Кот-д'Ивуар нп Бени Траоре
32 Дания нп Уильям Осула
Главные тренеры
Уэльс Стивен Купер
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
17.05.2022 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч Ноттингем Форест1 : 2 3 : 2Шеффилд Юнайтед
14.05.2022 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч Шеффилд Юнайтед1 : 2Ноттингем Форест
04.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 1Ноттингем Форест
02.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Ноттингем Форест1 : 1Шеффилд Юнайтед
19.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 0Ноттингем Форест
03.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Ноттингем Форест1 : 0Шеффилд Юнайтед
17.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 0Ноттингем Форест
30.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Ноттингем Форест2 : 1Шеффилд Юнайтед
16.02.2014 Кубок Англии 1/8 финала Шеффилд Юнайтед3 : 1Ноттингем Форест
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур 2 : 1Ноттингем Форест
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 0Ноттингем Форест
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Ноттингем Форест
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур 1 : 1Ноттингем Форест
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ноттингем Форест1 : 0
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 1
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 1 : 2Шеффилд Юнайтед
04.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 1 : 0Шеффилд Юнайтед
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Шеффилд Юнайтед4 : 1
26.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 0

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