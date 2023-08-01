Валенсия - Лас-Пальмас 18 Августа прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
18 Августа 2023 года в 22:30 (+03:00). Испания - Примера, 2-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Лас-Пальмас, которое состоится 18 Августа 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|5
|зщ
|Габриэл Паулиста
|4
|зщ
|Муктар Дьякаби
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|10
|пз
|Андре Алмейда
|8
|пз
|Javi Guerra
|16
|нп
|Диего Лопес
|23
|нп
|Фран Перес
|9
|нп
|Уго Дуро
|13
|вр
|Альваро Вальес
|14
|зщ
|Альваро Лемос
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|18
|зщ
|Дэйли Синкгравен
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|12
|пз
|Энзо Луаодис
|21
|пз
|Хонатан Виера
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|9
|нп
|Сандро Рамирес
|19
|нп
|Марк Кардона
Главные тренеры
|Рубен Бараха
|Гарсия Пимьента
История личных встреч
|20.01.2018
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 1
|09.01.2018
|Кубок Испании
|1/8 финала. 2-й матч
|4 : 0
|03.01.2018
|Кубок Испании
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|18.08.2017
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 0
|30.01.2017
|Испания - Примера
|20-й тур
|3 : 1
|22.08.2016
|Испания - Примера
|1-й тур
|2 : 4
|02.04.2016
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 1
|28.01.2016
|Кубок Испании
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 1
|21.01.2016
|Кубок Испании
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 1
|22.11.2015
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 1
|11.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 2
|25.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 2
|25.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 1
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|27.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|0 : 0
|20.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|1 : 4