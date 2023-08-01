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Валенсия - Лас-Пальмас 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
18 Августа 2023 года в 22:30 (+03:00). Испания - Примера, 2-й тур
Валенсия
Лас-Пальмас

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Лас-Пальмас, которое состоится 18 Августа 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
25 Грузия вр Георгий Мамардашвили
12 Португалия зщ Тьерри Коррея
5 Бразилия зщ Габриэл Паулиста
4 Гвинея зщ Муктар Дьякаби
14 Испания зщ Хосе Луис Гайя
18 Испания пз Хосе Луис Вайя
10 Португалия пз Андре Алмейда
8 Испания пз Javi Guerra
16 Испания нп Диего Лопес
23 Испания нп Фран Перес
9 Испания нп Уго Дуро
13 Испания вр Альваро Вальес
14 Испания зщ Альваро Лемос
23 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
4 Испания зщ Алекс Суарес
18 Нидерланды зщ Дэйли Синкгравен
5 Испания пз Хавьер Муньос
12 Франция пз Энзо Луаодис
21 Испания пз Хонатан Виера
20 Испания пз Кирьян Родригес
9 Испания нп Сандро Рамирес
19 Испания нп Марк Кардона
Главные тренеры
Испания Рубен Бараха
Испания Гарсия Пимьента
История личных встреч
20.01.2018 Испания - Примера 20-й тур Лас-Пальмас2 : 1Валенсия
09.01.2018 Кубок Испании 1/8 финала. 2-й матч Валенсия4 : 0Лас-Пальмас
03.01.2018 Кубок Испании 1/8 финала. 1-й матч Лас-Пальмас1 : 1Валенсия
18.08.2017 Испания - Примера 1-й тур Валенсия1 : 0Лас-Пальмас
30.01.2017 Испания - Примера 20-й тур Лас-Пальмас3 : 1Валенсия
22.08.2016 Испания - Примера 1-й тур Валенсия2 : 4Лас-Пальмас
02.04.2016 Испания - Примера 31-й тур Лас-Пальмас2 : 1Валенсия
28.01.2016 Кубок Испании 1/4 финала. 2-й матч Лас-Пальмас0 : 1Валенсия
21.01.2016 Кубок Испании 1/4 финала. 1-й матч Валенсия1 : 1Лас-Пальмас
22.11.2015 Испания - Примера 12-й тур Валенсия1 : 1Лас-Пальмас
11.08.2023 Испания - Примера 1-й тур 1 : 2Валенсия
25.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 3Валенсия
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур 1 : 1Валенсия
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Валенсия2 : 2
25.05.2023 Испания - Примера 36-й тур 1 : 0Валенсия
12.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Лас-Пальмас1 : 1
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 0Лас-Пальмас
26.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Лас-Пальмас1 : 2
27.05.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 42-й тур Лас-Пальмас0 : 0
20.05.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 41-й тур 1 : 4Лас-Пальмас

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