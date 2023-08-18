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Метц - Марсель 18 Августа прямая трансляция

18 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Метц
Марсель

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Марсель, которое состоится 18 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Метц
Метц
Марсель
Марсель
16 Алжир вр Александр Укиджа
2 Франция зщ Максим Колен
8 Кот-д'Ивуар зщ Исмаэль Траоре
5 Гвинея-Бисау зщ Фали Канде
39 Кот-д'Ивуар зщ Коффи Куао
19 Кот-д'Ивуар пз Хабиб Майга
6 Франция пз Кевин Н'Дорам
14 Сенегал пз Чейх Сабали
10 Франция пз Юссеф Мазиз
18 Сенегал нп Ламин Камара
9 Грузия нп Жорж Микаутадзе
16 Испания вр Пау Лопес
7 Франция зщ Жонатан Клосс
99 ДР Конго зщ Шансель Мбемба
5 Аргентина зщ Леонардо Балерди
12 Бразилия зщ Ренан Лоди
19 ЦАР пз Жоффрей Кондогбиа
21 Франция пз Валентин Ронжье
11 Марокко пз Амин Арит
23 Сенегал нп Исмаила Сарр
9 Португалия нп Витор Оливейра
10 Габон нп Пьер-Эмерик Обамеянг
Главные тренеры
Румыния Ласло Болони
Испания Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
13.02.2022 Франция - Лига 1 24-й тур Метц1 : 2Марсель
07.11.2021 Франция - Лига 1 13-й тур Марсель0 : 0Метц
23.05.2021 Франция - Лига 1 38-й тур Метц1 : 1Марсель
26.09.2020 Франция - Лига 1 5-й тур Марсель1 : 1Метц
14.12.2019 Франция - Лига 1 18-й тур Метц1 : 1Марсель
02.02.2018 Франция - Лига 1 24-й тур Марсель6 : 3Метц
29.11.2017 Франция - Лига 1 15-й тур Метц0 : 3Марсель
03.02.2017 Франция - Лига 1 23-й тур Метц1 : 0Марсель
16.10.2016 Франция - Лига 1 9-й тур Марсель1 : 0Метц
01.05.2015 Франция - Лига 1 35-й тур Метц0 : 2Марсель
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур 5 : 1Метц
02.06.2023 Франция - Лига 2 38-й тур Метц3 : 2
26.05.2023 Франция - Лига 2 37-й тур 0 : 1Метц
20.05.2023 Франция - Лига 2 36-й тур 1 : 1Метц
13.05.2023 Франция - Лига 2 35-й тур Метц1 : 0
15.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Марсель2 : 1 3 : 5
12.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур Марсель2 : 1
09.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 0Марсель
02.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Марсель1 : 2
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур 1 : 0Марсель

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