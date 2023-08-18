Метц - Марсель 18 Августа прямая трансляция
18 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Марсель, которое состоится 18 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Метц
Метц
Марсель
Марсель
|16
|вр
|Александр Укиджа
|2
|зщ
|Максим Колен
|8
|зщ
|Исмаэль Траоре
|5
|зщ
|Фали Канде
|39
|зщ
|Коффи Куао
|19
|пз
|Хабиб Майга
|6
|пз
|Кевин Н'Дорам
|14
|пз
|Чейх Сабали
|10
|пз
|Юссеф Мазиз
|18
|нп
|Ламин Камара
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
|16
|вр
|Пау Лопес
|7
|зщ
|Жонатан Клосс
|99
|зщ
|Шансель Мбемба
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|12
|зщ
|Ренан Лоди
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|11
|пз
|Амин Арит
|23
|нп
|Исмаила Сарр
|9
|нп
|Витор Оливейра
|10
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
Главные тренеры
|Ласло Болони
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|13.02.2022
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 2
|07.11.2021
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|23.05.2021
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 1
|26.09.2020
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|14.12.2019
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|02.02.2018
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|6 : 3
|29.11.2017
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|0 : 3
|03.02.2017
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 0
|16.10.2016
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|01.05.2015
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|0 : 2
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|5 : 1
|02.06.2023
|Франция - Лига 2
|38-й тур
|3 : 2
|26.05.2023
|Франция - Лига 2
|37-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Франция - Лига 2
|36-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|Франция - Лига 2
|35-й тур
|1 : 0
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1 3 : 5
|12.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|09.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 0