Вердер - Бавария 18 Августа прямая трансляция
Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
18 Августа 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Бавария, которое состоится 18 Августа 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Бавария
Мюнхен
|1
|вр
|Иржи Павленка
|5
|зщ
|Амос Пипер
|4
|зщ
|Никлас Штарк
|32
|зщ
|Марко Фридль
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|3
|зщ
|Антони Юнг
|14
|пз
|Сенне Линен
|6
|пз
|Йенс Стаге
|9
|нп
|Давид Ковнацки
|7
|нп
|Марвин Дукш
|11
|нп
|Никлас Фюллькруг
|26
|вр
|Свен Ульрайх
|5
|зщ
|Бенжамен Павар
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|27
|пз
|Конрад Лаймер
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|10
|нп
|Лерой Зане
|7
|нп
|Серж Гнабри
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Оле Вернер
|Томас Тухель
История личных встреч
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|08.11.2022
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|6 : 1
|13.03.2021
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 3
|21.11.2020
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|16.06.2020
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|0 : 1
|14.12.2019
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|6 : 1
|24.04.2019
|Кубок Германии
|1/2 финала
|2 : 3
|20.04.2019
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 0
|01.12.2018
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|21.01.2018
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|4 : 2
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|3 : 2
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 0
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|14.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 1
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|12.08.2023
|Суперкубок Германии 2023
|Финал
|0 : 3
|07.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 4
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
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