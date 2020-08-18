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Вердер - Бавария 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
18 Августа 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Вердер
Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Бавария, которое состоится 18 Августа 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Бавария
Мюнхен
1 Чехия вр Иржи Павленка
5 Германия зщ Амос Пипер
4 Германия зщ Никлас Штарк
32 Австрия зщ Марко Фридль
8 Германия зщ Митчелл-Элия Вайзер
3 Германия зщ Антони Юнг
14 Бельгия пз Сенне Линен
6 Дания пз Йенс Стаге
9 Польша нп Давид Ковнацки
7 Германия нп Марвин Дукш
11 Германия нп Никлас Фюллькруг
26 Германия вр Свен Ульрайх
5 Франция зщ Бенжамен Павар
3 Южная Корея зщ Ким Мин Джэ
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
19 Канада зщ Альфонсо Дэвис
6 Германия пз Йозуа Киммих
27 Австрия пз Конрад Лаймер
42 Германия пз Джамал Мусиала
10 Германия нп Лерой Зане
7 Германия нп Серж Гнабри
9 Англия нп Гарри Кейн
Главные тренеры
Германия Оле Вернер
Германия Томас Тухель
История личных встреч
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Вердер1 : 2Бавария
08.11.2022 Германия - Бундеслига 14-й тур Бавария6 : 1Вердер
13.03.2021 Германия - Бундеслига 25-й тур Вердер1 : 3Бавария
21.11.2020 Германия - Бундеслига 8-й тур Бавария1 : 1Вердер
16.06.2020 Германия - Бундеслига 32-й тур Вердер0 : 1Бавария
14.12.2019 Германия - Бундеслига 15-й тур Бавария6 : 1Вердер
24.04.2019 Кубок Германии 1/2 финала Вердер2 : 3Бавария
20.04.2019 Германия - Бундеслига 30-й тур Бавария1 : 0Вердер
01.12.2018 Германия - Бундеслига 13-й тур Вердер1 : 2Бавария
21.01.2018 Германия - Бундеслига 19-й тур Бавария4 : 2Вердер
12.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 3 : 2Вердер
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур 1 : 0Вердер
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Вердер1 : 1
14.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур 2 : 1Вердер
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Вердер1 : 2Бавария
12.08.2023 Суперкубок Германии 2023 Финал Бавария0 : 3
07.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Бавария4 : 2
02.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 4Бавария
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Бавария
26.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Бавария1 : 2
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Кейн — легенда «Тоттенхэма». Теперь Гарри будет ставить рекорды в Мюнхене.Много рекордов и голов — отличные получились годы в Лондоне Гарри Кейн — абсолютная легенда Англии и «Тоттенхэма». Вот доказательства 0'Разбираем переход Гарри Кейна из «Тоттенхэма» в «Баварию».Оптимальный переход, с какой стороны ни взгляни Кейн в «Баварии» — лучший трансфер лета. Есть три аргумента 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура Бундеслиги: «Вердер» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.

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