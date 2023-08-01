Каза Пия - Спортинг 18 Августа прямая трансляция
18 Августа 2023 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Спортинг, которое состоится 18 Августа 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Спортинг
Лиссабон
|33
|вр
|Рикарду Батишта
|15
|зщ
|Фернанду Варела
|19
|зщ
|Нермин Золотич
|13
|зщ
|Вашку Фернандеш
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|16
|пз
|Бени Мукенди
|8
|пз
|Анжело Нето
|5
|пз
|Леонарду Лелу
|7
|нп
|Савиур Годвин
|99
|нп
|Клэйтон
|11
|нп
|Юки Сома
|1
|вр
|Антонио Адан
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|4
|зщ
|Себастьян Коатес
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|21
|пз
|Джени Катамо
|23
|пз
|Дэниел Браганса
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|2
|пз
|Матеус Рейс
|8
|нп
|Педру Гонсалвеш
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
Главные тренеры
|Фелипе Пинту Мартиньш
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
|09.04.2023
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|3 : 4
|22.10.2022
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|3 : 1
|22.12.2021
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 2
|12.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|0 : 3
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|14.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 1
|05.05.2023
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|3 : 2
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|25.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|26.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 2
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 2