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Каза Пия - Спортинг 18 Августа прямая трансляция

18 Августа 2023 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 2-й тур
Каза Пия
Спортинг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Спортинг, которое состоится 18 Августа 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Спортинг
Лиссабон
33 Ангола вр Рикарду Батишта
15 Кабо-Верде зщ Фернанду Варела
19 Босния и Герцеговина зщ Нермин Золотич
13 Португалия зщ Вашку Фернандеш
72 Испания пз Гаиска Ларрасабаль
16 Ангола пз Бени Мукенди
8 Бразилия пз Анжело Нето
5 Португалия пз Леонарду Лелу
7 Нигерия нп Савиур Годвин
99 Бразилия нп Клэйтон
11 Япония нп Юки Сома
1 Испания вр Антонио Адан
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
4 Уругвай зщ Себастьян Коатес
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
21 Мозамбик пз Джени Катамо
23 Португалия пз Дэниел Браганса
5 Япония пз Хидемаса Морита
2 Бразилия пз Матеус Рейс
8 Португалия нп Педру Гонсалвеш
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
Главные тренеры
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
09.04.2023 Португалия - Примейра 27-й тур Каза Пия3 : 4Спортинг
22.10.2022 Португалия - Примейра 10-й тур Спортинг3 : 1Каза Пия
22.12.2021 Кубок Португалии 1/8 финала Каза Пия1 : 2Спортинг
12.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур 0 : 3Каза Пия
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур 1 : 0Каза Пия
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Каза Пия2 : 2
14.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур 2 : 1Каза Пия
05.05.2023 Португалия - Примейра 31-й тур Каза Пия1 : 1
12.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур Спортинг3 : 2
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Спортинг
25.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Спортинг3 : 0
26.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур 1 : 2Спортинг
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Спортинг2 : 2

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