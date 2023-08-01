Лидс Юнайтед - Вест Бромвич Альбион 18 Августа прямая трансляция
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
18 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 18 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
|Карлос Корберан
|Карлос Корберан
История личных встреч
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|3 : 1
|29.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 5
|01.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|1 : 1
|01.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|1 : 0
|01.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|4 : 0
|10.11.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|4 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 0
|06.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 2
|22.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|12.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 4
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|3 : 2
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 2
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 1
|26.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|2 : 0