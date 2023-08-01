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Лидс Юнайтед - Вест Бромвич Альбион 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
18 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур
Лидс Юнайтед
Вест Бромвич Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 18 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
Испания Карлос Корберан
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
23.05.2021 Англия - Премьер-лига 38-й тур Лидс Юнайтед3 : 1Вест Бромвич Альбион
29.12.2020 Англия - Премьер-лига 16-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 5Лидс Юнайтед
01.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1Лидс Юнайтед
01.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Лидс Юнайтед1 : 0Вест Бромвич Альбион
01.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Лидс Юнайтед4 : 0Вест Бромвич Альбион
10.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Вест Бромвич Альбион4 : 1Лидс Юнайтед
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур 1 : 0Лидс Юнайтед
06.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Лидс Юнайтед2 : 2
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Лидс Юнайтед0 : 2
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 0Лидс Юнайтед
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Лидс Юнайтед1 : 4
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Вест Бромвич Альбион3 : 2
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур 2 : 1Вест Бромвич Альбион
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 3 : 2Вест Бромвич Альбион
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 1
26.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 2 : 0Вест Бромвич Альбион

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