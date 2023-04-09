Нафтан - Энергетик-БГУ 18 Августа прямая трансляция
Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
18 Августа 2023 года в 17:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Энергетик-БГУ, которое состоится 18 Августа 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Энергетик-БГУ
Минск
История личных встреч
|09.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|0 : 1
|12.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|3 : 2
|04.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|22.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|3 : 2
|07.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 3
|25.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 2
|05.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|21.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 0
|07.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|30.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 1
|23.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 1