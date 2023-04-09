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Нафтан - Энергетик-БГУ 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
18 Августа 2023 года в 17:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 18-й тур
Нафтан
Энергетик-БГУ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Энергетик-БГУ, которое состоится 18 Августа 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Энергетик-БГУ
Минск
История личных встреч
09.04.2023 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Энергетик-БГУ0 : 1Нафтан
12.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 3 : 2Нафтан
04.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Нафтан1 : 1
22.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 3 : 2Нафтан
07.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Нафтан0 : 3
25.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур 1 : 2Нафтан
05.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 1 : 1Энергетик-БГУ
21.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 0Энергетик-БГУ
07.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 0 : 0Энергетик-БГУ
30.06.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Энергетик-БГУ0 : 1
23.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур 1 : 1Энергетик-БГУ

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