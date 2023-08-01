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Кайзерслаутерн - Эльверсберг 18 Августа прямая трансляция

18 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 3-й тур
Кайзерслаутерн
Эльверсберг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Эльверсберг, которое состоится 18 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Главные тренеры
Германия Дирк Шустер
История личных встреч
13.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 5Кайзерслаутерн
05.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур 3 : 0Кайзерслаутерн
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Кайзерслаутерн1 : 2
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Кайзерслаутерн0 : 3
21.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 2 : 0Кайзерслаутерн
12.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд Эльверсберг0 : 1
05.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Эльверсберг1 : 2
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур 2 : 2Эльверсберг
18.10.2022 Кубок Германии 1/16 финала Эльверсберг0 : 1
30.07.2022 Кубок Германии 1-й раунд Эльверсберг4 : 3

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