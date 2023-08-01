Кайзерслаутерн - Эльверсберг 18 Августа прямая трансляция
18 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Эльверсберг, которое состоится 18 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Главные тренеры
|Дирк Шустер
История личных встреч
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 5
|05.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|3 : 0
|29.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|0 : 3
|21.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 1
|05.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 2
|29.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 2
|18.10.2022
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 1
|30.07.2022
|Кубок Германии
|1-й раунд
|4 : 3