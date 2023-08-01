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Веен - Карлсруэ 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Брита-Арена (Висбаден, Германия), вместимость: 13500
18 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 3-й тур
Веен
Карлсруэ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Веен - Карлсруэ, которое состоится 18 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Брита-Арена (Висбаден, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Веен
Висбаден
Карлсруэ
Карлсруэ
Главные тренеры
Германия Маркус Каучински
История личных встреч
20.12.2019 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Карлсруэ0 : 1Веен
28.07.2019 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Веен1 : 2Карлсруэ
04.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур 0 : 1Веен
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Веен1 : 1
06.06.2023 Германия - Переходные матчи (2-3) Переходные матчи (2-3). 2-й матч 1 : 2Веен
02.06.2023 Германия - Переходные матчи (2-3) Переходные матчи (2-3). 1-й матч Веен4 : 0
07.08.2021 Кубок Германии 1-й раунд Веен0 : 3
11.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 2 : 1Карлсруэ
06.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Карлсруэ2 : 2
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур 2 : 3Карлсруэ
19.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Карлсруэ2 : 4
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 1 : 1Карлсруэ

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