Веен - Карлсруэ 18 Августа прямая трансляция
Стадион: Брита-Арена (Висбаден, Германия), вместимость: 13500
18 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Веен - Карлсруэ, которое состоится 18 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Брита-Арена (Висбаден, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Веен
Висбаден
Карлсруэ
Карлсруэ
Главные тренеры
|Маркус Каучински
История личных встреч
|20.12.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|0 : 1
|28.07.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|04.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 1
|29.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 1
|06.06.2023
|Германия - Переходные матчи (2-3)
|Переходные матчи (2-3). 2-й матч
|1 : 2
|02.06.2023
|Германия - Переходные матчи (2-3)
|Переходные матчи (2-3). 1-й матч
|4 : 0
|07.08.2021
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 3
|11.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 1
|06.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|29.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 3
|19.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 4
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 1