Балтика - Урал 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
19 Августа 2023 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Урал, которое состоится 19 Августа 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Игнашевич
|Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
|22.04.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|29-й тур
|1 : 0
|21.09.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|13-й тур
|0 : 2
|29.08.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|24-й тур
|2 : 2
|25.04.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|5-й тур
|3 : 0
|14.10.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|35-й тур
|0 : 1
|12.06.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|15-й тур
|1 : 0
|11.09.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|30-й тур
|0 : 0
|14.05.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|10-й тур
|1 : 2
|29.07.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|24-й тур
|0 : 1
|09.04.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|4-й тур
|1 : 1
|13.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|10.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|0 : 2
|06.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|31.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|2 : 3
|11.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 2
|08.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|1 : 0
|05.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|29.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|25.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|2 : 1
Текстовая трансляция
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