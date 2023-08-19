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Балтика - Урал 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
19 Августа 2023 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур
Балтика
Урал

Анонс матча
Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Урал, которое состоится 19 Августа 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Сергей Николаевич Игнашевич
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
22.04.2013 ФНЛ - Первый дивизион 29-й тур Урал1 : 0Балтика
21.09.2012 ФНЛ - Первый дивизион 13-й тур Балтика0 : 2Урал
29.08.2011 ФНЛ - Первый дивизион 24-й тур Балтика2 : 2Урал
25.04.2011 ФНЛ - Первый дивизион 5-й тур Урал3 : 0Балтика
14.10.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 35-й тур Балтика0 : 1Урал
12.06.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 15-й тур Урал1 : 0Балтика
11.09.2009 Россия - Первый дивизион - 2009 30-й тур Урал0 : 0Балтика
14.05.2009 Россия - Первый дивизион - 2009 10-й тур Балтика1 : 2Урал
29.07.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 24-й тур Урал0 : 1Балтика
09.04.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 4-й тур Балтика1 : 1Урал
13.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 2 : 0Балтика
10.08.2023 Фонбет Кубок России Группа C 0 : 2Балтика
06.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Балтика2 : 1
31.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 2 : 1Балтика
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа C 2 : 3Балтика
11.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Урал3 : 2
08.08.2023 Фонбет Кубок России Группа B Урал1 : 0
05.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 0 : 2Урал
29.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Урал0 : 0
25.07.2023 Фонбет Кубок России Группа B 2 : 1Урал
Текстовая трансляция
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Команда из Екатеринбурга выдала свой лучший старт в истории чемпионатов России.старт вИстории «Урал» выдал лучший старт в истории РПЛ! «Шмели» никогда не были так хороши 0'«Локо» в гостях у лидера, дерби ЦСКА и «Динамо», неудобный соперник у Карпина, битва аутсайдеров… И «Спартак» – «Зенит»! Рассказываем об интригах предстоящего тура.Новая неделя — новый тур в РПЛ Нас ждёт самый интересный тур со старта РПЛ. Что ни матч – топ-интрига! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Балтика» — «Урал». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.

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