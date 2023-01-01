23:21 ()
Онлайн трансляции
Пятница 18 августа
Суббота 19 августа
Свернуть список

Краснодар - Локомотив М 19 Августа прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
19 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур
Краснодар
Локомотив М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Локомотив М, которое состоится 19 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Сербия Владимир Ивич
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
18.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Локомотив М3 : 2Краснодар
23.11.2022 Фонбет Кубок России Группа A Краснодар1 : 0Локомотив М
14.09.2022 Фонбет Кубок России Группа A Локомотив М2 : 2 3 : 1Краснодар
06.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Краснодар3 : 0Локомотив М
04.05.2022 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Краснодар1 : 0Локомотив М
22.08.2021 Россия - Премьер-Лига 5-й тур Локомотив М2 : 1Краснодар
11.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Локомотив М4 : 0Краснодар
04.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Локомотив М1 : 1Краснодар
13.12.2020 Россия - Премьер-Лига 18-й тур Краснодар5 : 0Локомотив М
15.08.2020 Россия - Премьер-Лига 2-й тур Локомотив М1 : 0Краснодар
12.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 0 : 2Краснодар
09.08.2023 Фонбет Кубок России Группа D 4 : 3Краснодар
04.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Краснодар1 : 0
30.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Краснодар2 : 0
27.07.2023 Фонбет Кубок России Группа D Краснодар1 : 2
12.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Локомотив М1 : 1
08.08.2023 Фонбет Кубок России Группа B 0 : 1Локомотив М
05.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 4 : 1Локомотив М
30.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 1 : 4Локомотив М
25.07.2023 Фонбет Кубок России Группа B Локомотив М2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Один гол в четырёх матчах на старте сезона. Дзюба начал сезон точно не так здорово, как его завершал.Форвард не в первый раз очень тяжело вкатывается в сезон Что происходит с Дзюбой? Его грубые срывы можно легко объяснить 0'«Локо» в гостях у лидера, дерби ЦСКА и «Динамо», неудобный соперник у Карпина, битва аутсайдеров… И «Спартак» – «Зенит»! Рассказываем об интригах предстоящего тура.Новая неделя — новый тур в РПЛ Нас ждёт самый интересный тур со старта РПЛ. Что ни матч – топ-интрига! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Краснодар» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close