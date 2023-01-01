Краснодар - Локомотив М 19 Августа прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
19 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Локомотив М, которое состоится 19 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Владимир Ивич
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|18.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 2
|23.11.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|1 : 0
|14.09.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|2 : 2 3 : 1
|06.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|04.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|1 : 0
|22.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|2 : 1
|11.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|04.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|13.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|5 : 0
|15.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|09.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|4 : 3
|04.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|27.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|1 : 2
|12.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|08.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|0 : 1
|05.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|4 : 1
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 4
|25.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|2 : 1
Текстовая трансляция
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