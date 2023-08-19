Сочи - Ростов 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
19 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Ростов, которое состоится 19 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Дмитрий Валерьевич Хохлов
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|14.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|06.02.2023
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|2-й тур
|3 : 0
|20.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|07.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|0 : 1
|16.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|11-й тур
|3 : 2
|06.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|0 : 0
|04.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|4 : 2
|19.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|10 : 1
|26.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|09.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|2 : 0
|06.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|1 : 3
|12.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|08.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|1 : 0
|05.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 1
|29.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|1 : 0
Текстовая трансляция
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