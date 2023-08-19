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Сочи - Ростов 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
19 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур
СочиРостов

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Ростов, которое состоится 19 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Россия Дмитрий Валерьевич Хохлов
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
14.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Сочи1 : 0Ростов
06.02.2023 Winline Зимний Кубок РПЛ 2-й тур Сочи3 : 0Ростов
20.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Ростов2 : 2Сочи
07.03.2022 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Ростов0 : 1Сочи
16.10.2021 Россия - Премьер-Лига 11-й тур Сочи3 : 2Ростов
06.03.2021 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Ростов0 : 0Сочи
04.10.2020 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Сочи4 : 2Ростов
19.06.2020 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Сочи10 : 1Ростов
26.10.2019 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Ростов2 : 0Сочи
13.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 3 : 1Сочи
09.08.2023 Фонбет Кубок России Группа A 2 : 0Сочи
06.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Сочи1 : 2
30.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 2 : 0Сочи
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа A 1 : 3Сочи
12.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Ростов3 : 0
08.08.2023 Фонбет Кубок России Группа B 1 : 0Ростов
05.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 5 : 1Ростов
29.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Ростов1 : 1
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа B Ростов1 : 0
Текстовая трансляция
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