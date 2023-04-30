23:21 ()
Онлайн трансляции
Пятница 18 августа
Суббота 19 августа
Свернуть список

АЕК Афины - Динамо З 19 Августа прямая трансляция

Стадион: ОПАП Арена (Афины, Греция), вместимость: 33000
19 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)
АЕК Афины
Динамо З

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЕК Афины - Динамо З, которое состоится 19 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: ОПАП Арена (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЕК Афины
Афины, Греция
Динамо З
Загреб, Хорватия
Главные тренеры
Аргентина Матиас Хесус Алмейда
Хорватия Игор Бишчан
История личных встреч
15.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Динамо З1 : 2АЕК Афины
15.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Динамо З1 : 2АЕК Афины
14.05.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 36-й тур АЕК Афины4 : 0
08.05.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 35-й тур 1 : 2АЕК Афины
03.05.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 34-й тур АЕК Афины0 : 0
30.04.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 33-й тур 0 : 0АЕК Афины
15.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Динамо З1 : 2АЕК Афины
05.08.2023 Хорватия - Первая лига 3-й тур Динамо З0 : 0
02.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 2Динамо З
29.07.2023 Хорватия - Первая лига 2-й тур 0 : 3Динамо З
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Динамо З4 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close