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Манчестер Сити - Ньюкасл 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
19 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 19 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
31 Бразилия вр Эдерсон
2 Англия зщ Кайл Уолкер
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
6 Нидерланды зщ Натан Аке
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
16 Испания пз Родриго Эрнандес
8 Хорватия пз Матео Ковачич
47 Англия пз Фил Фоден
10 Англия пз Джек Грилиш
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
22 Англия вр Ник Поуп
2 Англия зщ Киран Триппьер
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
4 Нидерланды зщ Свен Ботман
33 Англия зщ Дэн Бёрн
8 Италия пз Сандро Тонали
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
24 Парагвай пз Мигель Альмирон
7 Бразилия нп Жоэлинтон
14 Швеция нп Александер Исак
10 Англия нп Энтони Гордон
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Англия Эдди Хау
История личных встреч
04.03.2023 Англия - Премьер-лига 26-й тур Манчестер Сити2 : 0Ньюкасл Юнайтед
21.08.2022 Англия - Премьер-лига 3-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 3Манчестер Сити
08.05.2022 Англия - Премьер-лига 36-й тур Манчестер Сити5 : 0Ньюкасл Юнайтед
19.12.2021 Англия - Премьер-лига 18-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 4Манчестер Сити
14.05.2021 Англия - Премьер-лига 36-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 4Манчестер Сити
26.12.2020 Англия - Премьер-лига 15-й тур Манчестер Сити2 : 0Ньюкасл Юнайтед
08.07.2020 Англия - Премьер-лига 34-й тур Манчестер Сити5 : 0Ньюкасл Юнайтед
28.06.2020 Кубок Англии 1/4 финала Ньюкасл Юнайтед0 : 2Манчестер Сити
30.11.2019 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 2Манчестер Сити
29.01.2019 Англия - Премьер-лига 24-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1Манчестер Сити
16.08.2023 Суперкубок УЕФА - 2023 Финал Манчестер Сити1 : 1 5 : 4
11.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур 0 : 3Манчестер Сити
06.08.2023 Суперкубок Англии - 2023 Финал Манчестер Сити1 : 1 1 : 4
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Манчестер Сити1 : 2
26.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Манчестер Сити
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Ньюкасл Юнайтед5 : 1
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ньюкасл Юнайтед4 : 0
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ньюкасл Юнайтед2 : 0
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ньюкасл Юнайтед1 : 1
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур 1 : 1Ньюкасл Юнайтед
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