Манчестер Сити - Ньюкасл 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
19 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 19 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|31
|вр
|Эдерсон
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|6
|зщ
|Натан Аке
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|8
|пз
|Матео Ковачич
|47
|пз
|Фил Фоден
|10
|пз
|Джек Грилиш
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|22
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|4
|зщ
|Свен Ботман
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|8
|пз
|Сандро Тонали
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|24
|пз
|Мигель Альмирон
|7
|нп
|Жоэлинтон
|14
|нп
|Александер Исак
|10
|нп
|Энтони Гордон
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Эдди Хау
История личных встреч
|04.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 0
|21.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 3
|08.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|5 : 0
|19.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 4
|14.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|3 : 4
|26.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|08.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|5 : 0
|28.06.2020
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 2
|30.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|29.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
|16.08.2023
|Суперкубок УЕФА - 2023
|Финал
|1 : 1 5 : 4
|11.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 3
|06.08.2023
|Суперкубок Англии - 2023
|Финал
|1 : 1 1 : 4
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|5 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
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