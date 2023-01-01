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Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
19 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Юнайтед, которое состоится 19 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
13 Италия вр Гульельмо Викарио
12 Бразилия зщ Эмерсон Роял
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
38 Италия зщ Дестини Удоджи
4 Англия пз Оливер Скипп
8 Мали пз Ив Биссума
21 Швеция пз Деян Кулушевски
10 Англия пз Джеймс Мэддисон
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
9 Бразилия нп Ришарлисон
24 Камерун вр Андре Онана
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
19 Франция зщ Рафаэль Варан
6 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
23 Англия зщ Люк Шоу
18 Бразилия пз Каземиро
7 Англия пз Мэйсон Маунт
21 Бразилия пз Антони
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
10 Англия нп Маркус Рашфорд
25 Англия нп Джейдон Санчо
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Нидерланды Эрик тен Хаг
История личных встреч
27.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 2Манчестер Юнайтед
19.10.2022 Англия - Премьер-лига 12-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0Тоттенхэм Хотспур
12.03.2022 Англия - Премьер-лига 29-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2Тоттенхэм Хотспур
30.10.2021 Англия - Премьер-лига 10-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 3Манчестер Юнайтед
11.04.2021 Англия - Премьер-лига 31-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 3Манчестер Юнайтед
04.10.2020 Англия - Премьер-лига 4-й тур Манчестер Юнайтед1 : 6Тоттенхэм Хотспур
19.06.2020 Англия - Премьер-лига 30-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 1Манчестер Юнайтед
04.12.2019 Англия - Премьер-лига 15-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1Тоттенхэм Хотспур
25.07.2019 Международный кубок чемпионов - 2019 Международный кубок чемпионов Тоттенхэм Хотспур1 : 2Манчестер Юнайтед
13.01.2019 Англия - Премьер-лига 22-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 1Манчестер Юнайтед
13.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур 2 : 2Тоттенхэм Хотспур
08.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 2Тоттенхэм Хотспур
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Тоттенхэм Хотспур5 : 1
26.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Тоттенхэм Хотспур5 : 1
18.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Тоттенхэм Хотспур2 : 3
14.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед1 : 1
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед3 : 1
31.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед2 : 3
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 0Манчестер Юнайтед

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