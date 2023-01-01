Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
19 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Юнайтед, которое состоится 19 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|13
|вр
|Гульельмо Викарио
|12
|зщ
|Эмерсон Роял
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|38
|зщ
|Дестини Удоджи
|4
|пз
|Оливер Скипп
|8
|пз
|Ив Биссума
|21
|пз
|Деян Кулушевски
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|7
|нп
|Сон Хын Мин
|9
|нп
|Ришарлисон
|24
|вр
|Андре Онана
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|19
|зщ
|Рафаэль Варан
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|23
|зщ
|Люк Шоу
|18
|пз
|Каземиро
|7
|пз
|Мэйсон Маунт
|21
|пз
|Антони
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
|25
|нп
|Джейдон Санчо
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|27.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|19.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|12.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 2
|30.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 3
|11.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 3
|04.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 6
|19.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|04.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|25.07.2019
|Международный кубок чемпионов - 2019
|Международный кубок чемпионов
|1 : 2
|13.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 1
|13.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|08.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 1
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 1
|18.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|14.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|31.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0