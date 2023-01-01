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Фулхэм - Брентфорд 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
19 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Фулхэм
Брентфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Брентфорд, которое состоится 19 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Брентфорд
Лондон
17 Германия вр Бернд Лено
2 Нидерланды зщ Кенни Тете
31 Франция зщ Исса Диоп
13 США зщ Тим Рим
33 США зщ Энтони Робинсон
6 Англия пз Харрисон Рид
28 Сербия пз Саша Лукич
8 Уэльс пз Гарри Уилсон
18 Бразилия пз Андреас Перейра
20 Бразилия нп Виллиан
7 Мексика нп Рауль Хименес
1 Нидерланды вр Марк Флеккен
2 Шотландия зщ Аарон Хики
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
5 Ямайка зщ Итан Пиннок
3 Англия зщ Рико Генри
8 Дания пз Матиас Йенсен
6 Дания пз Кристиан Нёргор
27 Германия пз Витали Янельт
19 Камерун пз Брайан Мбемо
11 ДР Конго пз Йоан Висса
23 Англия нп Кин Льюис-Поттер
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
Дания Томас Франк
История личных встреч
06.03.2023 Англия - Премьер-лига 26-й тур Брентфорд3 : 2Фулхэм
20.08.2022 Англия - Премьер-лига 3-й тур Фулхэм3 : 2Брентфорд
01.10.2020 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Брентфорд3 : 0Фулхэм
04.08.2020 Англия - Чемпионшип Плей-офф - Финал Брентфорд1 : 2 ДВФулхэм
20.06.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Фулхэм0 : 2Брентфорд
14.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Брентфорд1 : 0Фулхэм
14.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Фулхэм1 : 1Брентфорд
02.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Брентфорд3 : 1Фулхэм
29.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Фулхэм1 : 1Брентфорд
04.11.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Брентфорд0 : 2Фулхэм
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур 0 : 1Фулхэм
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 0Фулхэм
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур 2 : 1Фулхэм
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Фулхэм2 : 2
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 0 : 2Фулхэм
13.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Брентфорд2 : 2
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Брентфорд1 : 0
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 1 : 3Брентфорд
14.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Брентфорд2 : 0
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 1 : 0Брентфорд

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