Фулхэм - Брентфорд 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
19 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Брентфорд, которое состоится 19 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Брентфорд
Лондон
|17
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|31
|зщ
|Исса Диоп
|13
|зщ
|Тим Рим
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|6
|пз
|Харрисон Рид
|28
|пз
|Саша Лукич
|8
|пз
|Гарри Уилсон
|18
|пз
|Андреас Перейра
|20
|нп
|Виллиан
|7
|нп
|Рауль Хименес
|1
|вр
|Марк Флеккен
|2
|зщ
|Аарон Хики
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|3
|зщ
|Рико Генри
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|27
|пз
|Витали Янельт
|19
|пз
|Брайан Мбемо
|11
|пз
|Йоан Висса
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
Главные тренеры
|Марку Силва
|Томас Франк
История личных встреч
|06.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 2
|20.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 2
|01.10.2020
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|3 : 0
|04.08.2020
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - Финал
|1 : 2 ДВ
|20.06.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|0 : 2
|14.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 0
|14.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 1
|02.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|3 : 1
|29.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 1
|04.11.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|0 : 2
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 2
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 2
|13.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 0
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 3
|14.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0