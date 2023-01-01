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Лутон Таун - Бёрнли 19 Августа прямая трансляция

19 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 2-й тур
Лутон Таун
Бёрнли

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Бёрнли, которое состоится 19 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
Уэльс Роб Эдвардс
Бельгия Венсан Компани
История личных встреч
18.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Лутон Таун0 : 1Бёрнли
06.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Бёрнли1 : 1Лутон Таун
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур 4 : 1Лутон Таун
27.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - Финал 1 : 1 5 : 6Лутон Таун
16.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч Лутон Таун2 : 0
13.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч 2 : 1Лутон Таун
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Лутон Таун0 : 0
11.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Бёрнли0 : 3
28.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Бёрнли
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 3 : 0
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 1 : 2
25.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 0 : 1

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