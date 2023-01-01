Лутон Таун - Бёрнли 19 Августа прямая трансляция
19 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 2-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Бёрнли, которое состоится 19 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
|Роб Эдвардс
|Венсан Компани
История личных встреч
|18.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|0 : 1
|06.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|4 : 1
|27.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - Финал
|1 : 1 5 : 6
|16.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|13.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 0
|11.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 3
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 0
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 2
|25.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|0 : 1