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Ливерпуль - Борнмут 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
19 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Ливерпуль
Борнмут

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Борнмут, которое состоится 19 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Борнмут
Борнмут
1 Бразилия вр Алисон Бекер
66 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
18 Нидерланды нп Коди Гакпо
11 Египет нп Мохамед Салах
20 Португалия нп Диогу Жота
7 Колумбия нп Луис Диас
1 Бразилия вр Нето
37 Англия зщ Максимилиан Ааронс
27 Украина зщ Илья Забарный
25 Аргентина зщ Маркос Сенеси
3 Венгрия зщ Милош Керкез
29 Дания пз Филип Биллинг
8 Англия пз Джо Ротуэлл
7 Уэльс пз Дэвид Брукс
10 Шотландия пз Райан Кристи
32 Англия нп Джейдон Энтони
9 Англия нп Доминик Соланке
Главные тренеры
Германия Юрген Клопп
Испания Андони Ираола
История личных встреч
11.03.2023 Англия - Премьер-лига 27-й тур Борнмут1 : 0Ливерпуль
27.08.2022 Англия - Премьер-лига 4-й тур Ливерпуль9 : 0Борнмут
07.03.2020 Англия - Премьер-лига 29-й тур Ливерпуль2 : 1Борнмут
07.12.2019 Англия - Премьер-лига 16-й тур Борнмут0 : 3Ливерпуль
09.02.2019 Англия - Премьер-лига 26-й тур Ливерпуль3 : 0Борнмут
08.12.2018 Англия - Премьер-лига 16-й тур Борнмут0 : 4Ливерпуль
14.04.2018 Англия - Премьер-лига 34-й тур Ливерпуль3 : 0Борнмут
17.12.2017 Англия - Премьер-лига 18-й тур Борнмут0 : 4Ливерпуль
05.04.2017 Англия - Премьер-лига 31-й тур Ливерпуль2 : 2Борнмут
04.12.2016 Англия - Премьер-лига 14-й тур Борнмут4 : 3Ливерпуль
13.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур 1 : 1Ливерпуль
07.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ливерпуль3 : 1
02.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ливерпуль3 : 4
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ливерпуль4 : 0
24.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 4Ливерпуль
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Борнмут1 : 1
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Борнмут1 : 3
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур 1 : 0Борнмут
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Борнмут0 : 1
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 2 : 0Борнмут
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«Ливерпуль» проводит одну из самых противоречивых трансферных кампаний за последние годы.Эндо привык бороться за выживание со «Штутгартом», а теперь будет рубиться за ЛЧ Панический трансфер «Ливерпуля». Зачем так переплачивать за 30-летнего японца? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Борнмут». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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