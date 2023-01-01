Ливерпуль - Борнмут 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
19 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Борнмут, которое состоится 19 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Борнмут
Борнмут
|1
|вр
|Алисон Бекер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|18
|нп
|Коди Гакпо
|11
|нп
|Мохамед Салах
|20
|нп
|Диогу Жота
|7
|нп
|Луис Диас
|1
|вр
|Нето
|37
|зщ
|Максимилиан Ааронс
|27
|зщ
|Илья Забарный
|25
|зщ
|Маркос Сенеси
|3
|зщ
|Милош Керкез
|29
|пз
|Филип Биллинг
|8
|пз
|Джо Ротуэлл
|7
|пз
|Дэвид Брукс
|10
|пз
|Райан Кристи
|32
|нп
|Джейдон Энтони
|9
|нп
|Доминик Соланке
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Андони Ираола
История личных встреч
|11.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|27.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|9 : 0
|07.03.2020
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|07.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 3
|09.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 0
|08.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 4
|14.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 0
|17.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 4
|05.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 2
|04.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 3
|13.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|07.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 4
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|24.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 4
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 0
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 1
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
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«Ливерпуль» проводит одну из самых противоречивых трансферных кампаний за последние годы.Эндо привык бороться за выживание со «Штутгартом», а теперь будет рубиться за ЛЧ Панический трансфер «Ливерпуля». Зачем так переплачивать за 30-летнего японца? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Борнмут». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.