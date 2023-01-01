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Осасуна - Атлетик Б 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
19 Августа 2023 года в 22:30 (+03:00). Испания - Примера, 2-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания);
Осасуна
Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Атлетик Б, которое состоится 19 Августа 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Атлетик Б
Бильбао
1 Испания вр Серхио Эррера
15 Испания зщ Рубен Пенья
24 Испания зщ Алехандро Катена
5 Испания зщ Давид Гарсия
22 Колумбия зщ Хоан Мохика
6 Испания пз Лукас Торро
7 Испания пз Хон Монкайола
10 Испания пз Аймар Орос
14 Испания нп Рубен Гарсия
16 Испания нп Мой Гомес
17 Хорватия нп Анте Будимир
1 Испания вр Унай Симон
18 Испания зщ Оскар де Маркос
4 Испания зщ Айтор Паредес
3 Испания зщ Дани Вивиан
15 Испания зщ Иньиго Лекуэ
16 Испания пз Иньиго Руис
6 Испания пз Микель Весга
8 Испания пз Ойан Сансет
10 Испания пз Икер Муньяин
11 Испания нп Нико Уильямс
9 Гана нп Иньяки Уильямс
Главные тренеры
Испания Хагоба Аррасате
Испания Эрнесто Вальверде
История личных встреч
25.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Осасуна2 : 0Атлетик Б
04.04.2023 Кубок Испании 1/2 финала Атлетик Б1 : 1 ДВОсасуна
01.03.2023 Кубок Испании 1/2 финала Осасуна1 : 0Атлетик Б
09.01.2023 Испания - Примера 16-й тур Атлетик Б0 : 0Осасуна
15.05.2022 Испания - Примера 37-й тур Атлетик Б2 : 0Осасуна
03.01.2022 Испания - Примера 19-й тур Осасуна1 : 3Атлетик Б
08.05.2021 Испания - Примера 35-й тур Атлетик Б2 : 2Осасуна
24.10.2020 Испания - Примера 7-й тур Осасуна1 : 0Атлетик Б
16.02.2020 Испания - Примера 24-й тур Атлетик Б0 : 1Осасуна
24.11.2019 Испания - Примера 14-й тур Осасуна1 : 2Атлетик Б
13.08.2023 Испания - Примера 1-й тур 0 : 2Осасуна
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Осасуна2 : 1
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур 2 : 1Осасуна
25.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Осасуна2 : 0Атлетик Б
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур 3 : 0Осасуна
12.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Атлетик Б0 : 2
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Атлетик Б
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур 1 : 1Атлетик Б
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Атлетик Б0 : 1
25.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Осасуна2 : 0Атлетик Б

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