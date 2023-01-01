Осасуна - Атлетик Б 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
19 Августа 2023 года в 22:30 (+03:00). Испания - Примера, 2-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Атлетик Б, которое состоится 19 Августа 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Атлетик Б
Бильбао
|1
|вр
|Серхио Эррера
|15
|зщ
|Рубен Пенья
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|5
|зщ
|Давид Гарсия
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|6
|пз
|Лукас Торро
|7
|пз
|Хон Монкайола
|10
|пз
|Аймар Орос
|14
|нп
|Рубен Гарсия
|16
|нп
|Мой Гомес
|17
|нп
|Анте Будимир
|1
|вр
|Унай Симон
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|15
|зщ
|Иньиго Лекуэ
|16
|пз
|Иньиго Руис
|6
|пз
|Микель Весга
|8
|пз
|Ойан Сансет
|10
|пз
|Икер Муньяин
|11
|нп
|Нико Уильямс
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|25.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 0
|04.04.2023
|Кубок Испании
|1/2 финала
|1 : 1 ДВ
|01.03.2023
|Кубок Испании
|1/2 финала
|1 : 0
|09.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 0
|15.05.2022
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 0
|03.01.2022
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 3
|08.05.2021
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 2
|24.10.2020
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 0
|16.02.2020
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 1
|24.11.2019
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 2
|13.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 2
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|25.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 0
|21.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 0
|12.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 2
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 1
|25.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 0