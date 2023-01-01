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Альмерия - Реал Мадрид 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
19 Августа 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 2-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Альмерия
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Реал Мадрид, которое состоится 19 Августа 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Альмерия
Альмерия
Реал Мадрид
Мадрид
25 Португалия вр Луиш Мануэл Максимиану
17 Испания зщ Алехандро Посо
21 Испания зщ Чуми
3 Испания зщ Эдгар Гонсалес
15 Экваториальная Гвинея зщ Серхио Акьем
4 Гана пз Иддрису Баба
11 Испания пз Гонсало Мелеро
5 Аргентина пз Лукас Робертоне
9 Колумбия пз Луис Суарес
14 Бразилия нп Лазаро
10 Испания нп Адриан Эмбарба
25 Испания вр Кепа Аррисабалага
2 Испания зщ Даниэль Карвахаль
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
4 Австрия зщ Давид Алаба
20 Испания зщ Франсиско Гарсия
15 Уругвай пз Федерико Вальверде
18 Франция пз Орельен Тчуамени
8 Германия пз Тони Кроос
5 Англия пз Джуд Беллингем
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
11 Бразилия нп Родриго
Главные тренеры
Испания Висенте Морено
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
29.04.2023 Испания - Примера 32-й тур Реал Мадрид4 : 2Альмерия
14.08.2022 Испания - Примера 1-й тур Альмерия1 : 2Реал Мадрид
29.04.2015 Испания - Примера 34-й тур Реал Мадрид3 : 0Альмерия
12.12.2014 Испания - Примера 15-й тур Альмерия1 : 4Реал Мадрид
13.04.2014 Испания - Примера 33-й тур Реал Мадрид4 : 0Альмерия
23.11.2013 Испания - Примера 14-й тур Альмерия0 : 5Реал Мадрид
21.05.2011 Испания - Примера 38-й тур Реал Мадрид8 : 1Альмерия
16.01.2011 Испания - Примера 19-й тур Альмерия1 : 1Реал Мадрид
15.04.2010 Испания - Примера 32-й тур Альмерия1 : 2Реал Мадрид
05.12.2009 Испания - Примера 13-й тур Реал Мадрид4 : 2Альмерия
11.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Альмерия0 : 2
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур 3 : 3Альмерия
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Альмерия0 : 0
23.05.2023 Испания - Примера 36-й тур 1 : 0Альмерия
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Альмерия3 : 0
12.08.2023 Испания - Примера 1-й тур 0 : 2Реал Мадрид
03.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 1Реал Мадрид
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 0Реал Мадрид
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Реал Мадрид2 : 0
24.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Реал Мадрид3 : 2
Текстовая трансляция
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Количество «крестов» пугает. Возможно, это последствия чемпионата мира в Катаре.Собрали главных игроков из большой Европы, которые выбыли из строя: Сезон в Европе только начался, а травм уже полно. Вылетели не только Де Брёйне и Куртуа 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура Примеры: «Альмерия» — «Реал». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

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