Альмерия - Реал Мадрид 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
19 Августа 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 2-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Реал Мадрид, которое состоится 19 Августа 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Альмерия
Альмерия
Реал Мадрид
Мадрид
|25
|вр
|Луиш Мануэл Максимиану
|17
|зщ
|Алехандро Посо
|21
|зщ
|Чуми
|3
|зщ
|Эдгар Гонсалес
|15
|зщ
|Серхио Акьем
|4
|пз
|Иддрису Баба
|11
|пз
|Гонсало Мелеро
|5
|пз
|Лукас Робертоне
|9
|пз
|Луис Суарес
|14
|нп
|Лазаро
|10
|нп
|Адриан Эмбарба
|25
|вр
|Кепа Аррисабалага
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|4
|зщ
|Давид Алаба
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|18
|пз
|Орельен Тчуамени
|8
|пз
|Тони Кроос
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|11
|нп
|Родриго
Главные тренеры
|Висенте Морено
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|29.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|4 : 2
|14.08.2022
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 2
|29.04.2015
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 0
|12.12.2014
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 4
|13.04.2014
|Испания - Примера
|33-й тур
|4 : 0
|23.11.2013
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 5
|21.05.2011
|Испания - Примера
|38-й тур
|8 : 1
|16.01.2011
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 1
|15.04.2010
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|05.12.2009
|Испания - Примера
|13-й тур
|4 : 2
|11.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 2
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|3 : 3
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 0
|23.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 0
|12.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 2
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|24.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Количество «крестов» пугает. Возможно, это последствия чемпионата мира в Катаре.Собрали главных игроков из большой Европы, которые выбыли из строя: Сезон в Европе только начался, а травм уже полно. Вылетели не только Де Брёйне и Куртуа 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура Примеры: «Альмерия» — «Реал». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.