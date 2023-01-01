Вулверхэмптон - Брайтон энд Хоув Альбион 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
19 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 19 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|1
|вр
|Жозе Са
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|15
|зщ
|Крэйг Доусон
|23
|зщ
|Макс Килман
|3
|зщ
|Райан Айт-Нури
|8
|пз
|Жоао Гомес
|5
|пз
|Марио Лемина
|27
|пз
|Матеус Нунес
|21
|пз
|Пабло Сарабия
|7
|нп
|Педру Нету
|12
|нп
|Матеус Кунья
|23
|вр
|Джейсон Стил
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|6
|пз
|Джеймс Милнер
|13
|пз
|Паскаль Грос
|8
|пз
|Махмуд Дауд
|7
|пз
|Солли Марч
|9
|пз
|Жоао Педро
|22
|пз
|Каору Митома
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
|Гари О'Нил
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|29.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|6 : 0
|05.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 3
|30.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 3
|15.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|09.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 1
|02.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 3
|07.03.2020
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|08.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 2
|20.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 0
|27.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|14.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 0
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|4 : 1
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 3
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|24.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 1