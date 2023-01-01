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Вулверхэмптон - Брайтон энд Хоув Альбион 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
19 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 19 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1 Португалия вр Жозе Са
22 Португалия зщ Нелсон Семеду
15 Англия зщ Крэйг Доусон
23 Англия зщ Макс Килман
3 Алжир зщ Райан Айт-Нури
8 Бразилия пз Жоао Гомес
5 Габон пз Марио Лемина
27 Португалия пз Матеус Нунес
21 Испания пз Пабло Сарабия
7 Португалия нп Педру Нету
12 Бразилия нп Матеус Кунья
23 Англия вр Джейсон Стил
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
30 Эквадор зщ Первис Эступиньян
6 Англия пз Джеймс Милнер
13 Германия пз Паскаль Грос
8 Германия пз Махмуд Дауд
7 Англия пз Солли Марч
9 Бразилия пз Жоао Педро
22 Япония пз Каору Митома
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
Англия Гари О'Нил
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
29.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Брайтон энд Хоув Альбион6 : 0Вулверхэмптон
05.11.2022 Англия - Премьер-лига 15-й тур Вулверхэмптон2 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
30.04.2022 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вулверхэмптон0 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
15.12.2021 Англия - Премьер-лига 17-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Вулверхэмптон
09.05.2021 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вулверхэмптон2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
02.01.2021 Англия - Премьер-лига 17-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 3Вулверхэмптон
07.03.2020 Англия - Премьер-лига 29-й тур Вулверхэмптон0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
08.12.2019 Англия - Премьер-лига 16-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2Вулверхэмптон
20.04.2019 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вулверхэмптон0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
27.10.2018 Англия - Премьер-лига 10-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Вулверхэмптон
14.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур 1 : 0Вулверхэмптон
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур 5 : 0Вулверхэмптон
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Вулверхэмптон1 : 1
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 2 : 0Вулверхэмптон
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вулверхэмптон1 : 0
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Брайтон энд Хоув Альбион4 : 1
23.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур 2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
24.05.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
21.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 1

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