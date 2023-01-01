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Реал Сосьедад - Сельта 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
19 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Испания - Примера, 2-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Реал Сосьедад
Сельта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Сельта, которое состоится 19 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Сельта
Виго
1 Испания вр Алекс Ремиро
18 Мали зщ Амари Траоре
24 Испания зщ Робен Ле Норман
5 Испания зщ Игор Субельдия
3 Испания зщ Айен Муньос
4 Испания пз Мартин Субименди
22 Испания пз Беньят Туррьентес
23 Испания пз Брайс Мендес
14 Япония нп Такефуса Кубо
10 Испания нп Микель Оярсабаль
19 Нигерия нп Умар Садик
13 Испания вр Иван Вильяр
3 Испания зщ Оскар Мингеса
15 Гана зщ Джозеф Айду
2 Швеция зщ Карл Старфельт
23 Испания зщ Мануэль Санчес
5 Перу пз Ренато Тапиа
8 Испания пз Фран Бельтран
7 Испания нп Карлес Сайоль
17 Франция нп Жонатан Бамба
10 Испания нп Яго Аспас
18 Норвегия нп Йёрген Ларсен
Главные тренеры
Испания Иманол Альгуасиль
Испания Рафаэль Бенитес
История личных встреч
18.02.2023 Испания - Примера 22-й тур Реал Сосьедад1 : 1Сельта
16.10.2022 Испания - Примера 9-й тур Сельта1 : 2Реал Сосьедад
08.01.2022 Испания - Примера 20-й тур Реал Сосьедад1 : 0Сельта
28.10.2021 Испания - Примера 11-й тур Сельта0 : 2Реал Сосьедад
22.04.2021 Испания - Примера 31-й тур Реал Сосьедад2 : 1Сельта
01.11.2020 Испания - Примера 8-й тур Сельта1 : 4Реал Сосьедад
24.06.2020 Испания - Примера 31-й тур Реал Сосьедад0 : 1Сельта
27.10.2019 Испания - Примера 10-й тур Сельта0 : 1Реал Сосьедад
07.04.2019 Испания - Примера 31-й тур Сельта3 : 1Реал Сосьедад
05.12.2018 Кубок Испании 1/16 финала. 2-й матч Реал Сосьедад2 : 0Сельта
12.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Реал Сосьедад1 : 1
03.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 0Реал Сосьедад
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Реал Сосьедад1 : 0
25.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 0Реал Сосьедад
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Реал Сосьедад2 : 1
13.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Сельта0 : 2
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Сельта2 : 1
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур 1 : 0Сельта
23.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Сельта1 : 1
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур 2 : 1Сельта
Текстовая трансляция
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Арсен Захарян близок к переходу в « Реал Сосьедад». Верим в его скорый дебют в Испании.Эмоциональная колонка Максима Пахомова о трансфере Захаряна: Трансфер Захаряна в «Сосьедад» обязан состояться. Я отказываюсь верить, что он проклят 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Сельта». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

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