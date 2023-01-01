Реал Сосьедад - Сельта 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
19 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Испания - Примера, 2-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Сельта, которое состоится 19 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Сельта
Виго
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|18
|зщ
|Амари Траоре
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|3
|зщ
|Айен Муньос
|4
|пз
|Мартин Субименди
|22
|пз
|Беньят Туррьентес
|23
|пз
|Брайс Мендес
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|19
|нп
|Умар Садик
|13
|вр
|Иван Вильяр
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|15
|зщ
|Джозеф Айду
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|5
|пз
|Ренато Тапиа
|8
|пз
|Фран Бельтран
|7
|нп
|Карлес Сайоль
|17
|нп
|Жонатан Бамба
|10
|нп
|Яго Аспас
|18
|нп
|Йёрген Ларсен
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Рафаэль Бенитес
История личных встреч
|18.02.2023
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 1
|16.10.2022
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 2
|08.01.2022
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 0
|28.10.2021
|Испания - Примера
|11-й тур
|0 : 2
|22.04.2021
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 1
|01.11.2020
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 4
|24.06.2020
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|27.10.2019
|Испания - Примера
|10-й тур
|0 : 1
|07.04.2019
|Испания - Примера
|31-й тур
|3 : 1
|05.12.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|2 : 0
|12.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 1
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|25.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|13.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 2
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 0
|23.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 1
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 1
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